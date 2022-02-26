كورونا اليوم: 3 أنواع شائعة من أوميكرون.. وهكذا تكتشف ارتباط ألم المعدة بالفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

3 أنواع شائعة من أوميكرون

أوميكرون هو أحدث متغير، ويمثل حاليًا غالبية عدوى كورونا في جميع أنحاء العالم، وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن متغير Omicron المثير للقلق هو حاليًا المتغير السائد الذي يتم تداوله على مستوى العالم.

وتحدث الفريق الاستشاري التقني التابع لمنظمة الصحة العالمية المعني بتطور فيروس SARS-CoV-2 (TAG-VE) عن المتغيرات الفرعية المختلفة لـ Omicron ولماذا لا ينبغي الاستخفاف بها،وفقا لموقع timesofindia.

هذا هو البديل الفرعي الأول لمتغير Omicron الذي شوهد بعد البديل دلتا للفيروس التاجي.

الأعراض الشائعة لعدوى COVID المستحثة بأوميكرون هي: التهاب الحلق والبرد وسيلان الأنف والعطس والصداع وآلام الجسم والحمى الخفيفة، لم تظهر أعراض مثل فقدان حاسة الشم والذوق، والتي كانت سائدة خلال الموجة الثانية من الإصابة بالفيروس التاجي، خلال موجة أوميكرون.

البديل الفرعي BA.1.1 وأعراضه

وفقًا لدراسة بحثية ، يحتوي BA.1.1 على 40 طفرة، تم اكتشاف هذا جنبًا إلى جنب مع السلالات الثلاثة الأخرى في جنوب إفريقيا، وفقًا للدراسة ، في 10 فبراير 2022، عندما شكلت BA.2 1 ٪ من إجمالي الإصابات ، BA.1.1. تم اكتشافه بالفعل في 69 دولة.

لا تختلف أعراض المتغير الفرعي BA.1.1 عن أعراض المتغيرات الأخرى.

سلالة BA.2 وأعراضها

تختلف BA.2 عن BA.1 في تسلسلها الجيني ، بما في ذلك بعض الاختلافات في الأحماض الأمينية في بروتين سبايك والبروتينات الأخرى، وقد أظهرت الدراسات أن BA.2 لديها ميزة نمو على BA.1. الدراسات جارية لفهم الأسباب لميزة النمو هذه، لكن البيانات الأولية تشير إلى أن BA.2 تبدو بطبيعتها أكثر قابلية للانتقال من BA.1 ، والتي لا تزال حاليًا أكثر سلالات Omicron الفرعية شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها، كما قالت منظمة الصحة العالمية.

هكذا تكتشف ارتباط ألم المعدة بعدوى كوفيد

تعتمد أعراض هجوم الفيروس التاجي في الجسم على الطريقة التي يتفاعل بها الجهاز المناعي للمضيف مع العامل الممرضـ على الرغم من وجود عدد قليل من الأعراض الشائعة لعدوى COVID مثل الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف، إلا أن هناك عددًا قليلاً من الأعراض الأخرى التي تختلف من شخص لآخر، أحد هذه الأعراض هو آلام في المعدة أو آلام في البطن، وفقا لموقع timesofindia.

تعد آلام المعدة من أعراض مرض كوفيد، مثلها مثل الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

"أظهرت دراسة حديثة أن 1 من كل 5 أشخاص ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 كان لديه عرض واحد على الأقل من أعراض الجهاز الهضمي، مثل الإسهال أو القيء أو آلام البطن، ومن بين أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى، كان 25.9٪ يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي"، وفقا لتقرير نشره موقع WebMD.

كيف يكون الشعور بآلام المعدة الناتجة عن فيروس كورونا؟

تقول دراسة ZOE COVID: "إن آلام البطن المرتبطة بـ COVID هي ألم عام حول منتصف بطنك، قد تشعر بألم في جميع أنحاء منطقة البطن". يقول تقرير أبريل 2021: "عند وجودها ، عادةً ما تحدث آلام البطن في الأيام القليلة الأولى من المرض، وتميل في معظم الناس إلى الانتقال بسرعة كبيرة (في غضون يوم أو يومين)"، في حين تشير الدراسة إلى أنها عرض نادر إلى حد ما، تقول الدراسة إنه إذا ظهرت متجمعة مع أعراض أخرى مثل الإسهال وضيق التنفس، فيجب إجراء اختبار كوفيد.

الصحة الروسية تحذر المصابين بأمراض القلب من أخطار مرحلة ما بعد "كوفيد"

يواجه لاحقا نصف مَن أصابهم فيروس كورونا مشاكل متعلقة بالقلب والأوعية الدموية، أما الذين يعانون من الأمراض المزمنة من هذا النوع فيزداد لديهم خطر الوفاة.

أعلن ذلك وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في مقابلة مع قناة "روسيا – 24" التلفزيونية، حيث قال:" الجدير بالإشارة أن بين الأمراض التي تظهر في الفترة ما بعد "كوفيد" اضطرابات في نظم القلب، وأنواع من التهاب عضلة القلب، ومضاعفات مرتبطة بتجلط الدم. أما خطر الموت ضمن الذين يعانون من الأمراض المزمنة المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية فيزداد بمقدار 5 – 7 أضعاف، وفقا لروسيا اليوم.

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