الحرب على الأرض الساحرة.. 20 صورة تكشف جمال الطبيعة بأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعتبر أوكرانيا أحد الدول الواقعة في أوروبا الشرقية، والغنية بالمعالم السياحية ولا سيما الطبيعية منها، حيث تمتلك شاطئًا ضخماً ممتداً على طول البحر الأسود، إضافة إلى الغابات كثيفة الأشجار والسهول الجبلية وبها عدة أماكن ساحرة، في كييف العاصمة أو عدة مدن أخرى.

في هذا التقرير يلقي الخليج 365 الضوء على أبرز الأماكن السياحية في أوكرانيا، وفقا لموقع urtrips.

- البداية مع كييف

كييف العاصمة والأكبر من بين مدن أوكرانيا تتمتع بعديد الأماكن السياحية، مثل كاتدرائية القديسة صوفيا، والتي وتعتبر إحدى أهم المعالم في أوكرانيا كما تم ادراجها من قبل منظمة اليونيسكو ضمن مواقع التراث العالمي.

يمكن أيضا زيارة البوابة الذهبية، وهي بوابة تاريخية لطريق حصن المدينة، صممت على الطراز البيزنطي على يد ياروسلاف الحكيم وذلك في الفترة مابين 1017-1024 ميلاديا.

أيضا هناك المتحف الوطني للفنون من أكبر المتاحف في العاصمة الأوكرانية وأحد اهم معالم السياحة في كييف حيث يعرض الفن الاوكراني من خلال المنحوتات، ونوادر اللّوحات الفنية الأوكرانية والأجنبية، إضافة إلى الحديقة النباتية المركزية والتي يعود تأسيسها إلى عام 1936 لتكون أحد أجمل أماكن السياحة في كييف، وتميزت بجمالها وروعة تنسيقها حيث تضم حوالي 13 ألف نوع مختلف من الأزهار والأشجار والشجيرات كالزنابق والورود والفاوانيا، وأخيرا حي المناظر الطبيعية، والذي يعد من أجمل أماكن السياحة في كييف والأروع في أوكرانيا حيث يجذب العديد من السياح لمشاهدة العديد من المنحوتات الحديثة.

- أوديسا

من أجمل مدن السياحة في أوكرانيا على ساحل البحر الأسود في الساحل الجنوبي، تتميز بجمال طبيعتها ومناخها، إضافة لوجود حديقة حيوانات وهي محمية طبيعية، تحتوي على تشكيلة هائلة من شتى أنواع وفصائل الحيوانات التي يبلغ عددها نحو 1600 من 243 فصيلة.

توجد أيضا سيتي جاردن من أهم أماكن السياحة، وتقع في وسط مدينة أوديسا، في شارع ديريباسيفسكا، وتعد من أقدم الحدائق المفتوحة الموجودة في البلاد والعالم حيث تم افتتاحها قبل ما يزيد عن قرنين من الزمان.

- يالطا

من أجمل مدن سياحة أوكرانيا تقع على ساحل شبه جزيرة القرم الجنوبي وتتميز بوجود نهرين يكونان مجموعة من الشلالات الرائعة، ومن أهم الأماكن السياحية، شواطئ يالطا، قلعة عش السنونو، قلعة يالطا، الحديقة النباتية.

- تشيرنيهيف

من وجهات السياحة في أوكرانيا المميزة بتاريخها العريق، حيث تعتبر من أقدم مدن أوكرانيا وتحوي مبان عديدة يعود تاريخها الى القرن السابع ميلادي، ومن ـشهر المعالم السياحية فيها، كنيسة كاترين والكنيسة الواقعة في الساحة الحمراء.

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