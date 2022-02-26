علامات تشير إلي أن ألم المعدة تدل على الإصابة بأوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يوجد عضو لم يؤثر عليه فيروس كورونا، أنتج الفيروس، الذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 2019 في ووهان الصينية، حتى الآن عددًا من المتغيرات، 5 منها عدوانية بطبيعتها وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أنها متغيرات مثيرة للقلق، ليس فقط بعد الإصابة المباشرة، يظهر تأثير الفيروس التاجي على الأشخاص حتى بعد شهور من التعافي.

تعتمد أعراض هجوم الفيروس التاجي في الجسم على الطريقة التي يتفاعل بها الجهاز المناعي للمضيف مع العامل الممرضـ على الرغم من وجود عدد قليل من الأعراض الشائعة لعدوى COVID مثل الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف، إلا أن هناك عددًا قليلاً من الأعراض الأخرى التي تختلف من شخص لآخر، أحد هذه الأعراض هو آلام في المعدة أو آلام في البطن، وفقا لموقع timesofindia.

كوفيد وآلام في المعدة

تعد آلام المعدة من أعراض مرض كوفيد، مثلها مثل الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

"أظهرت دراسة حديثة أن 1 من كل 5 أشخاص ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 كان لديه عرض واحد على الأقل من أعراض الجهاز الهضمي، مثل الإسهال أو القيء أو آلام البطن، ومن بين أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى، كان 25.9٪ يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي"، وفقا لتقرير نشره موقع WebMD.

في مارس 2020، عندما تم الإعلان عن مرض COVID-19 جائحة عالمي، قال تقرير نشرته مجلة Forbes إن آلام المعدة والإسهال قد تكون العلامات الأولى لعدوى كوفيد، وأشار التقرير إلى دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، "المستخلص من هذه الدراسة هو أن مرضى COVID-19 الذين تم تشخيصهم بأعراض معدية معوية كانت لديهم نتائج عكسية وخطر متزايد للوفاة مقارنة بمن ليس لديهم أعراض، وهذا يؤكد الحاجة إلى تقييم أعراض الجهاز الهضمي - الغثيان والقيء أو الإسهال - مثل عرض محتمل لـ COVID-19 ، قبل ظهور أعراض الجهاز التنفسي ، "Forbes ذكرت.

وجدت دراسة أخرى شملت 25252 فردًا أن الأعراض المعدية المعوية الشائعة لـ COVID هي قلة الشهية وفقدان الشم والتذوق والإسهال والغثيان وآلام البطن وتقيؤ الدم.

كيف يكون الشعور بآلام المعدة الناتجة عن فيروس كورونا؟

تقول دراسة ZOE COVID: "إن آلام البطن المرتبطة بـ COVID هي ألم عام حول منتصف بطنك، قد تشعر بألم في جميع أنحاء منطقة البطن". يقول تقرير أبريل 2021: "عند وجودها ، عادةً ما تحدث آلام البطن في الأيام القليلة الأولى من المرض، وتميل في معظم الناس إلى الانتقال بسرعة كبيرة (في غضون يوم أو يومين)"، في حين تشير الدراسة إلى أنها عرض نادر إلى حد ما، تقول الدراسة إنه إذا ظهرت متجمعة مع أعراض أخرى مثل الإسهال وضيق التنفس، فيجب إجراء اختبار كوفيد.

"في الحالات الأكثر اعتدالًا، تظهر آلام البطن عادةً جنبًا إلى جنب مع الصداع والتعب، كما أنها تميل إلى الحدوث مع فقدان حاسة الشم وآلام عضلية غير عادية لدى البالغين، كما يمكن أن تحدث آلام في البطن أحيانًا جنبًا إلى جنب مع الحمى والتهاب الحلق وتخطي وجبات الطعام لجميع الفئات العمرية ، "كما تقول الدراسة.

كيف يؤثر الفيروس التاجي على المعدة

وجدت دراسة بحثية أجريت في نوفمبر 2020 أن SARS-CoV-2 يعطل نشاط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) ويصيب ظهارة الأمعاء عن طريق إحداث سمية خلوية، ثم يتم التخلص منه في البراز، مما يؤدي إلى أعراض معدية معوية و / أو إيجابية SARS-CoV- 2 الحمل الفيروسي أو الحمض النووي الريبي في البراز.

يدخل فيروس كورونا إلى خلايا الأمعاء والجهاز التنفسي باستخدام بروتين ACE-2 كمستقبل، عندما تترك جزيئات SARS-CoV-2 خلية مصابة، فإنها تؤدي إلى إطلاق السيتوكينات، وهي بروتينات صغيرة تلعب دورًا في الالتهاب، قد تسبب هذه العملية أعراضا معوية "، كما جاء في التقرير.

تشير دراسة نوفمبر 2020 أيضًا إلى أنه على الرغم من أن COVID-19 يتميز بمظاهر الجهاز التنفسي، إلا أن أعراض الجهاز الهضمي ليست غير شائعة وفي كثير من الحالات، يمكن أن تكون أعراض الجهاز الهضمي، وخاصة الإسهال، هي العرض الأولي لـ COVID-19 في المرضى الذين قد يعانون من أعراض الجهاز التنفسي.