الامارات | علامة عند المشي تحذر من مرض لا دواء له

شكرا لقرائتكم خبر عن علامة عند المشي تحذر من مرض لا دواء له والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد فقدان الذاكرة من العلامات الرئيسية لتدهور الدماغ والإصابة بالخرف الذي لا دواء له، ووجدت دراسة أن اضطرابات المشي كانت أولى العلامات المنذرة للخرف، وليس فقدان الذاكرة.

وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة Dementia and Geriatric Cognitive Disorders، فإن اضطرابات المشي كانت أول منبئ بالخرف، وتوصف اضطرابات المشي هذه على أنها انحرافات عن المشي الطبيعي، وفق ما ذكرت روسيا اليوم.

وقال الباحثون: "اضطرابات المشي والشكاوى المعرفية هي أولى أعراض الخرف قبل الإكلينيكي قبل السريري".

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إنه على الرغم من عدم وجود علاج للخرف في الوقت الحالي، فإن التشخيص المبكر يعني أن تقدمه يمكن أن يتباطأ في بعض الحالات، لذلك قد يكون الشخص قادرا على الحفاظ على وظيفته العقلية لفترة أطول".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news