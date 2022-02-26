"بلاش تقولها".. أسخف وأرخم 8 نكت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر النكت من الأشياء المبهجة بالنسبة لكثير من الأشخاص، و يتم تداول سؤال "سمعت آخر نكتة"؟ من أجل قول نكتة مضحكة، إلا أن بعض النكات تصبح سخيفة على من يسمعها، وفي السطور التالية، نستعرض لكم أسخف وأرخم 8 نكت.

- مره النور قطع وبعد شويه جه عادي يعني.

- مرة اتنين دحيحة اتجوزو حفظو الكتاب.

- مرة واحد عنده عربية بي ام نام و صحي لقاها am.

- لمبة طلبت خدمة من لمبة قالتلها من نيوني.

- مرة واحد خبط واحد بخيل راح قاله ما تحاسب البخيل طلع يجري.

- مرة طمطماية عطست قالت كاتشب.

- مرة واحد قعد على القهوة عملت بن.

- مرة واحد جاب شعره على جنب عشان عايزه في موضوع.

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