ماذا تفعل إذا قال ابنك لفظ خارج وأحرجك أمام الناس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يكتسب الأطفال الكثير من العادات وذلك عندما يختلط مع أصدقائه في المدرسة، وبعضها يكون جيد والبعض الأخر سيئا، وهنا يجب أن يظهر دور الأهل في التدخل والتعامل مع هذا السلوك بطريقة سوية.

وفي هذا التقرير يعرض لكم "الخليج 365"، أفضل النصائح للأهل للتعامل مع أطفالهم بطريقة سوية عندما يقولوا لفظاً غير مناسب، وذلك نقلاً عن موقع "brightside".

- كن متعاطفا وتحدث معهم

معظم الأباء تواجه هذا الموقف بالعنف وقد يصل بهم الأمر إلى الضرب، ولكن يجب أن تتقبل هذا الأمر وتحدث مع طفلك بهدوء ولا تتسرع في أخد قرار حول معاقبته.

-معرفة مصدر هذه الكلمات

يجب أن تعلم من أين تعلم الطفل هذه الكلمات، سواء كان من أصدقائه أو من المدرسة، وقم بإبعاده فوراً عنهم.

-لا تكن قاسي في اختيار العقاب

لا تكن قاس عليهم في اختيار العقاب، بهذ الطريقة يمكن أن يسوء الأمر ويتحول إلى عناد ويقرر هذا الخطأ مرة أخرى، حاول التفاهم معهم في أن هذه الكلمات ليست جيدة ولا يجب أن ينطقها مرة أخرى، وإذا فعلها مجدداً ستحرمه من شيء يحبه.

-كون قدوة لطفلك

يجب أن يعلم الأهل أنهم بمثابة قدوة أمام الطفل، ويمكن أن يلتقط منهم الكلام والألفاظ ويكررها أمام الناس، لذلك يجب التركيز جيداً في كل ما يقال أمامه.

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