الامارات | أصالة نصري تطرب ضيوف القرية العالمية في أمسية موسيقية من قلب الروائع

شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصري تطرب ضيوف القرية العالمية في أمسية موسيقية من قلب الروائع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت النجمة السورية أصالة نصري يوم أمس بأدائها الاستثنائي على المسرح الرئيسي للقرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة. وتم تنظيم الحفل بالتعاون مع روتانا، الشركة الرائدة في مجال الإعلام الترفيهيّ والانتاج والتوزيع الموسيقيّ في الشرق الأوسط والخليج العربي، حيث أطربت أصالة نصري الحاضرين مع باقة من أجمل أغانيها التي تنال إعجاب الملايين في الوطن العربي مثل "بنت أكابر" و "شامخ" و "أكتر".



وأظهر الجمهور حماساً استثنائياً خلال الأمسية الغنائية التي أحيتها ألمع وأشهر نجمة في العالم العربي على الإطلاق، حيث غنّت أصالة نصري مع المعجبين مجموعة من أغانيها الأكثر شعبية من ألبومها الأول "لو تعرفوه"، بالإضافة إلى الأغنيات الأشهر من ألبومها الأخير "مهتمة بالتفاصيل" الذي نالت عند إطلاقه جائزة " أفضل مغنية عربية".



ويعتبر هذا الحفل الموسيقي الأحدث، ضمن مجموعة رائعة من تجارب الترفيه الحية التي تقدمها القرية العالمية، عبر استضافة أهم النجوم العالميين، للاحتفال بالدول والثقافات العالمية على مسرحها الرئيسي.



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