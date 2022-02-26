طبيب يحذر مرضى الكلى: هناك عواقب لا رجعة فيها بعد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يمكن أن تسبب عدوى فيروس كورونا، لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، عواقب لا رجعة فيها، وفق ما ذكر عالم الفيروسات الروسي بيتر تشوماكوف.

ويوضح البروفيسور تشوماكوف "يشمل هذا بالدرجة الأولى الأشخاص الذين يعانون من حصى الكلى أو من تكيسات في الكلى، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وأضاف أن أي مرض التهابي في الكلى يهدد هؤلاء الأشخاص بعواقب وخيمة بما فيها الفشل الكلوي التام، ما يتطلب إجراء عمليات غسيل الكلى.

وهذا يعني أنها مشكلة جدية لمن يعاني من أمراض الكلى المزمنة فعلا. لذلك عليهم أن يكونوا حذرين جدا، لأن هذه العواقب لا رجعة فيها.