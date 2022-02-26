خبيرة تنصح بتناول مجموعة من الفواكه والخضرات حتى نهاية الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

دوما ما ينصح خبراء التغذية بتناول الفواكه والخضروات الموسمية، كونها أفضل دائما من غير الموسمية أي المخزنة.

الدكتورة يوليا بيغاريوفا، خبيرة التغذية الروسية، تشير إلى أن البعض لا يشتري الفواكه والخضروات المتوفرة في الأسواق طوال السنة، بل يكتفي بتناول تلك التي خزنها في فصل الخريف. فأي الفواكه والخضروات تحتفط بخصائصها المفيدة حتى نهاية فصل الربيع.

وأوضحت الخضروات والفواكه الموسمية دائما أفضل من غير الموسمية أي المخزنة. ولكن ليس صحيحا مقارنة الطماطم والخيار مع الجزر والبطاطس، لأنها خضروات تحتوي على فيتامينات وعناصر معدنية وكربوهيدرات مختلفة، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وأضاغت "هذه خضروات ذات مكونات مختلفة وتحتوي على فيتامينات وعناصر معدنية وكربوهيدرات مختلفة. فمثلا تحتوي 100 غرام من البطاطس على 17 جراما من الكربوهيدرات في حين تحتوي 100 جرام من الطماطم على 3.2 جرام فقط".

وتابعت أنه يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الخضروات الموسمية، ولكن في الشتاء، يمكن تناول الطماطم والخيار المنتجة في مزارع الدفيئة.