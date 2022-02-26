فساتين الزفاف الملكية.. أحدهما بـ 200 ألف دولار والآخر استغرق 2500 ساعة عمل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تعد حفلات الزفاف الملكية حدثاً ضخماً، ولا شك أن لحظة الكشف عن فستان الزفاف هي إحدى أهم اللحظات المنتظرة من قبل المتابعين.

وتتجه كل الأنظار صوب العروس أثناء ترجلها من السيارة، ولا يسعنا حينئذ سوى التفكير في كل الروايات الخيالية التي سمعناها في طفولتنا.

ومع ذلك، هناك الكثير من التفاصيل التي تغيب على العامة وسط هذه اللحظات الحالمة.

نستعرض قصص تصاميم مجموعة من فساتين الزفاف الحقيقية التي حققت أحلام صاحباتها، مع بعض تفاصيلها الخفية والمثيرة للاهتمام وفقاً لما ذكره موقع "برايت سايد".

1. كيت ميدلتون

ارتدت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، فستان زفافٍ صممته سارة بورتون من دار أزياء ألكساندر ماكوين.

وجمع الفستان بين الأصالة والمعاصرة بطلب من العروس، التي ساهمت في تصميمه.

كما صُنعت أزهار الدانتيل يدوياً وأضيفت كل واحدة منها إلى الفستان بشكلٍ منفرد.

في حين ارتدت كيت تاجاً كان مملوكاً للملكة إليزابيث كـ"قطعة مستعارة". بينما تجاوزت تكلفة الفستان 300,000 دولار.

2. الملكة إليزابيث الثانية

ابتعدت الملكة إليزابيث الثانية عن اللون الأبيض التقليدي، واختارت فستاناً من الحرير باللون العاجي. وكان الفستان مزيناً بالكريستال و10,000 لؤلؤة صغيرة. كما كان مطرزاً بنجوم ترمز إلى الانبعاث والنهوض بعد الحرب.

وقد كانت البلاد في ذلك الوقت خاضعةً لنظام ترشيد النفقات، لهذا استخدمت الملكة قسائم الملابس لسداد ثمن الفستان.

3. غريس كيلي، أميرة موناكو

أصبحت أناقة غريس كيلي الراقية مصدر إلهامٍ للكثيرات لأنها قبل ذلك كانت ممثلة هوليوودية. ولم يكن فستان زفافها استثناءً لهذه القاعدة. إذ استغرق تصميمه عدة أشهر، وضم لآلئ مطرزة يدوياً مع ذيلٍ بطول 91 سم. في حين بلغت تكلفة الفستان 7,266 دولاراً، بدون احتساب أجر المصمم.

4. الأميرة يوجيني، أميرة يورك

ارتدت الأميرة يوجيني فستاناً بخط رقبة مطوي حول كتفيها، مع ذيلٍ طويل. كما طلبت أن يكون ظهر الفستان منخفضاً ليُظهر ندبة العملية الجراحية التي خضعت لها في طفولتها. إذ لطالما حلمت بفستانٍ يظهر هذه العلامة على حد قولها، لأنها تروي قصةً عن ماضيها ومستقبلها. وقد بلغت تكلفة الفستان 135,000 دولار على الأقل.

5. الأميرة شارلين

بدت الأميرة شارلين أشبه بملاكٍ في فستانها الأبيض المصمم خصيصاً من دار أزياء أرماني. إذ ضم الفستان ذيلاً بطول 5 أمتار، مع 40,000 كريستالة سواروفسكي، و20,000 قطعة من عرق اللؤلؤ (أم اللؤلؤ). بينما استغرقت عملية صنع الفستان 2,500 ساعة كاملة، فضلاً عن صناعة فستانٍ احتياطي مماثل تحسباً لتعرض الفستان الرئيسي لأي ظروف طارئة.

6. الملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا

دخلت زوجة ملك إسبانيا التاريخ بارتدائها أغلى فستان زفاف على الإطلاق. حيث ضم الفستان ذيلاً بطول أربعة أمتارٍ ونصف، مع تطريزات منسوجة بخيوطٍ من الذهب. وقد بلغت تكلفة فستان الزفاف 6 ملايين دولار، لكن سعره يقدر حالياً بحوالي 8 ملايين دولار.

7. الملكة رانيا

تعرف ملكة الأردن بأناقتها وذوقها الراقي. حيث ارتدت في زفافها عام 1993 فستاناً من تصميم المصمم البريطاني بروس أولدفيلد. وتميز الفستان بتطريزات ذهبية متشابكة، ألهمت العديد من العرائس المستقبليات.

9. الأميرة بياتريس، أميرة يورك

أقامت الأميرة بياتريس، أميرة يورك، حفل زفافها في عام 2020. حيث ظهرت في ليلة العمر بفستان رقيق استعارته من جدتها، الملكة إليزابيث. وقد زُين الفستان بزخارف ماسية وتم تجديده من أجل العروس. كما كان التاج الماسي أيضاً للملكة، وهو التاج نفسه الذي اترتدته يوم زفافها من قبل. ولا شك أن بياتريس عرفت الطريقة المثالية لإحياء ذكرى جدتها.

10. الأميرة مارجريت

حظيت الأميرة مارجريت بأول حفل زفافٍ ملكي يذاع عبر شاشات التلفزيون. وقد ابتعدت في هذه المناسبة عن الزخارفة باهظة الثمن واكتفت بإبراز قوامها في تصميمٍ بهي، تميز بخط رقبة على شكل V، مع خصرٍ مضبوط المقاس، وتنورةٍ عريضة. ويشتهر هذا الفستان بأنه أبسط فستانٍ في التاريخ. ورغم ذلك، فقد نجحت في إضفاء لمسةٍ خاصة عليه، ليصبح مصدر إلهام الكثير من العرائس.

11. ميجان ماركل

اكتفت ميجان بطرازٍ تقليلي وكلاسيكي حين ارتدت فستان زفافٍ بسيط بتفاصيل صغيرة تحمل الكثير من المعاني. إذ تزينت الطرحة التي بلغ طولها نحو 5 أمتار بزهورٍ تمثل دول الكومنولث الـ 53، وقد ثُبتت هذه الطرحة باستخدام تاجٍ مستعار من الملكة إليزابيث. بينما كان الفستان من تصميم كلارا وايت كيلر من دار أزياء جيفنشي. أما عن تكلفة هذا الفستان فقد تجاوزت 140,000 دولار.

12. الأميرة ديانا، أميرة ويلز

لا شك أن الفستان الأيقوني الذي ارتدته الأميرة ديانا في زفافها، كان أكثر الفساتين الملكية التي ستظل محفورةً في الذاكرة. إذ تمتع هذا الفستان بتفاصيل مختلفة من تطريزات الترتر، والدانتيل المنفوش، فضلاً عن 10,000 لؤلؤة. وقد كان الفستان ضخماً للغاية، لدرجة أنهم اضطروا لطيه أكثر من مرة حتى تتمكن ديانا من ركوب العربة. وتقدر تكلفة هذا الفستان بأكثر من 200,000 دولار.

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