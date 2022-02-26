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توقعات الأبراج وحظك اليوم 26/2: إعجاب وحب لهذا البرج.. وانفراجة مالية لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

برج الحمل

عاطفياً: أسبوع مميز على الصعيد العاطفي، تقضي يوم مميز مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بعدم التركيز وتشتيت الذهن في العمل، مما يوقعك في الكثير من الأخطاء المهنية.

ماديًا: الحظ ليس حليفك ماديا، تتعثر أحوالك المادية، عليك التفكير جيدا في إيجاد حلول للحصول على الأموال.

- برج الثور

عاطفياً: تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك، لذلك يجب التحلي بالهدوء.

مهنياً: الحظ حليفك تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها منذ فترة كبيرة.

ماديًا: تحصل على مكاسب مالية وتستطيع تجاوز ضغوطات عملك بسهولة.

- برج الجوزاء

عاطفياً: عليك التحكم في انفعالاتك مع شريك حياتك، حتى لا تخسره.

مهنياً: عليك الحذر من أصدقائك في العمل قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء.

ماديًا: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكن حاول أن تقوم بترتيب أفكارك أولاً لتصل إلى نتائج مبهرة.

-برج السرطان

عاطفياً: الحظ ليس حليفك على الصعيد العاطفي، تشعر بالغضب من تصرفات شريك حياتك معك وتفكر في الإنفصال عنه.

مهنياً: حاول التخلص من مشاعر الحقد المسيطرة عليك، لأنه قد يصعب على زملائك التعامل معك في العمل.

ماديًا: لتحسين وضعك المادي، تفكر في السفر إلى دول أخرى، لكن عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ القرارات.

-برج الأسد

عاطفياً: تسيطر عليك رغبة تأجيل الالتقاء بشريك حياتك، لتقييم علاقتكما جيدا.

مهنياً: تحتاج أخذ قسط من الراحة والسفر لتغيير روتينك اليومي.

ماديًا: تشعر بضائقة مالية، حاول التخلص من التوتر والطاقة السلبية والتحلي بالصبر والهدوء قدر الإمكان.

برج العذراء

عاطفياً: تشعر بطاقة كبيرة قد تساعدك في التفكير جيداً بشأن علاقتك بشريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالتوتر نتيجة مشاكل العمل مع زملائك، لذلك حاول التفكير بهدوء لايجاد الحلول المناسبة.

ماديًا: تتحسن جميع أحوالك الماليةن كن مستعد.

-برج الميزان

عاطفياً: تشعر بالإعجاب نحو شخص ما في عملك، ولكن حاول التقرب منه لمعرفة شخصيته جيدا.

مهنياً: عليك التركيز لإنجاز مهام عملك، ولا تلتفت لما يقولونه أصدقاء السوء لأنهم يريدون إحباطك.

ماديًا: تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

-برج العقرب

عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك، ليسود الود والتفاهم بينكما.

مهنياً: تشعر بالإحباط بسبب مهام عملك الكثيرة التي يجب عليك إنجازها.

ماديًا: ستتحسن الأحوال المادية وتلبي احتياجات العائلة التي تنتظرها من فترات طويلة.

-برج القوس

عاطفياً: تواجه بعض المشاكل مع شريك حياتك، تجعلك تشعر بالإحباط لذا عليك التفكير جيدا لإيجاد حلول لهذه المشكلة.

مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة لذلك عليك استغلالها في التقدم في عملك.

ماديًا: تشعر بالضيق بسبب سوء الأوضاع المالية، لذا تفكر في إيجاد مصدر دخل أخر.

-برج الجدي

عاطفياً: الحظ حليفك على الصعيد العاطفي، تستعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.

مهنياً: تستمتع هذه الفترة بتنفيذ أفكارك والبحث والتواصل مع زملائك في العمل.

ماديًا: تنفق أموالا كثيرا على التسوق، كن حذرا وتصرف بحكمة.

-برج الدلو

عاطفياً: يلفت انتباهك شخص غريب، عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار.

مهنياً: عليك طلب أجازة من عملك، لأخذ قسط من الراحة لاستعادة نشاطك وصحتك.

ماديًا: لتحسن وضعك المادي، ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك.

-برج الحوت

عاطفياً: تشعر بالمشاحنات والمشاكل مع شريك حياتك، حاول التحلي بالهدوء والصبر.

مهنياً: تشعر بطاقة إيجابية في مجال عملك، سوف تجني ثمار تعبك ومجهودك الفترة الماضية، وتحصل على مكاسب رائعة.

ماديًا: تمر بأزمة مالية تجعلك تشعر بالضيق، وعدم الرغبة في الذهاب مع أصدقائك للتنزه أو السينما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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