لو عندك حموضة بالليل.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

لمن يعانون من الحموضة، يجب أن يختاروا ما يأكلوه بعناية والحرص على أن تكون مفيدة للجسم وأن تمنحه الطاقة بالفيتامينات والمعادن التي تحويها، وقد يتطور بك الأمر إلى ارتجاع في المرئ وحرقة مزمنة في المعدة عند الاستمرار في تناول هذه الأطعمة.

وفي السطور التالية نعرض لكم الأطعمة التي يجب أن تبتعد عنها وذلك كما ورد في موقع "healtline".

-الطماطم

إضافة الطماطم إلى وجبة الإفطار يعرضك لارتجاع المريء، لأنها تحتوي على نسبة حموضة عالية، وتزداد خطورتها عند تناولها على معدة فارغة، فيفضل تجنبها في الليل.

-الأطعمة الحارة

ينبغي أن تكون وجبات مرضى الحموضة خالية تمامًا من الأطعمة الحريفة، لأن مركب الكابسيسين الموجود بالفلفل الحار يبطئ عملية الهضم، ومع بقاء الطعام فترة طويلة في المعدة، تزداد أعراض حرقة المعدة سوءًا.

-الفراولة والتوت

على الرغم من الفائدة الكبيرة لتلك الثمار، إلا أنها تحوي نسبة كبيرة من المواد التي تحفز على إفراز العصارة المعدية وتسبب الحرقة.

-اللحوم المشوية

خاصًة الحمراء منها تعتبر أصعب الأغذية للهضم، لاحتوائها على كميات كبيرة من البروتين والدهون، لذلك تجنب تناولها في الليل.

-النعناع

تناول النعناع يزيد الشعور بالحرقة لدى مرضى الحموضة، لأنه يتسبب في تدفق العصارة الصفرارية في المعدة، فضلًا عن إرخاء عضلة المريء.

-الشوكولاتة

من الحلوى الممنوعة على مرضى الحموضة، لاحتواء الشوكولاتة، خاصةً النوع الداكن، على مركبات، مثل السيروتونين والكافيين، تتسبب في استرخاء عضلة المريء.

-الحمضيات

الحمضيات مثل البرتقال والليمون ومشتقاتهم، تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض العضوية التي ترفع من معدل الحموضة في المعدة، لذا لا يُنصح بتناولها على معدة فارغة.

-الهوت دوج

هو من أكثر الأطعمة التي تسبب الحموضة لأنها تبطئ عملية التمثيل الغذائي ويصعب هضمها، ما يتسبب في ارتجاع الأحماض.



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