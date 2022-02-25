لماذا من الآمن شطف الأرز قبل تناوله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعتبر الأرز من أشهر الحبوب في العالم ويأكله الكثير من الأشخاص يوميًا، بالإضافة إلى أنه عنصر أساسي في العديد من المنازل، وعندما تشتري كيسًا من الأرز تلاحظ أن العديد منها يتضمن تعليمات لغسل الأرز قبل طهيه، ولكن البعض يعتقد أن هذه الخطوة غير ضرورية، ولكن هناك بعض الأسباب الوجيهة لشطف الأرز قبل وضعه في الإناء.

والسبب الرئيسي الذي يجعلك تغسل الأرز هو نفس السبب الذي يجعلك تغسل الفاكهة والخضروات قبل تناولها، ونظرا لأن أثناء وجوده في المتجر من المحتمل أن يلتقط الغبار والحطام والبق والمواد الكيميائية والأوساخ.

ويضمن الشطف أن يكون الأرز نظيفًا وآمنًا للأكل، ويؤدي شطف الأرز أيضًا إلى تحسين قوامه، ووفقًا لخبراء الطهي سيغسل الماء النشا الزائد من حبات الأرز التي تجعله لزجًا بعد الطهي، بالإضافة إلى أن شطف الأرز يمنحه قوامًا خفيفًا ورقيقًا، وفقا لموقع " healthdigest".

هل تناول الأرز صحي؟

يقول محبو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أن هذه الحبوب ليست جيدة بالنسبة لك، ولكن هذا ليس صحيحًا، إذ يحتوي كوب واحد من الأرز الأبيض على حوالي 260 سعرة حرارية، وخمسة جرامات من البروتين، وأقل من جرام واحد من الدهون.

وغالبًا ما يتم إزالة النخالة والجراثيم من الأرز الأبيض أثناء المعالجة، مما يعني أنه يحتوي على عناصر غذائية أقل من أنواع الأرز الأخرى التي لم تتم معالجتها.

والأرز البني، على سبيل المثال، لم تتم إزالته من النخالة والجراثيم، مما يمنحه بعض الفوائد بما في ذلك المزيد من الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن أكثر من الأرز الأبيض.

وعلى الرغم من أن الأرز يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية إلى حد ما لأنه من الكربوهيدرات، إلا أن أجسامنا تحتاج إلى الكربوهيدرات للبقاء على قيد الحياة.

علاوة على ذلك فإن الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي للوقود لأجسامنا، ويجب أن تشكل 45 إلى 65٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، وتوجد الكربوهيدرات بشكل طبيعي في الحبوب مثل الأرز وكذلك الفواكه والخضروات والحليب والبذور والبقوليات.

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