قبل رمضان .. إليك الطريقة الصحيحة لتخزين البصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر البصل من أشهر أنواع الخضروات لما له فوائد غذائية تساهم في تعزيز صحة جسم الإنسان وتقوية مناعته، بالإضافة إلى أنه يستخدم عند تحضير عديد من الأكلات.

وتسعى كثير من ربات البيوت هذه الأيام، خاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك لتخزينه.

وهنا نستعرض لك الطريقة الصحيحة لحفظه وتخزينه للبقاء لأطول فترة ممكنة، وفقا لما ذكر موقع "healthline" المعني بالصحة.

- الطريقة الصحيحة لتخزين البصل الكامل:

وفقًا لجمعية البصل الوطنية الأمريكية (NOA)، من الأفضل تخزينها في غرفة باردة وجافة ومظلمة وجيدة التهوية، للبقاء لأطول فترة ممكنة، ولامتصاص الرطوبة بسهولة، إذا كانت درجات الحرارة أو الرطوبة مرتفعة للغاية ، تبدأ في التبرعم أو التعفن.

وجدت إحدى الدراسات أن تخزين البصل في درجة حرارة الغرفة 4-10 درجة مئوية يعد أمرًا مثاليًا، للحفاظ على خصائصه.

من المهم أيضًا ضمان التهوية المناسبة لمنع التعفن، مثل حفظه في سلة مفتوحة، كيس شبكي، أو حتى جوارب طويلة ستفي بالغرض.

تجنب ترك البصل في أكياس بلاستيكية، لأن ذلك يسبب فساده بسرعة بسبب سوء التهوية.

بالإضافة إلى، يؤدي تخزين البصل الكامل في الثلاجة إلى تعريضه للظروف الباردة والرطبة، نظرًا لأنها تمتص الرطوبة بسهولة شديدة ، وبالتالي يصبح أكثر ليونة ويفسد بشكل أسرع.

- الطريقة الصحيحة لتخزين البصل المقشر:

يمكن تخزين البصل المقشر في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

بمجرد تقشير البصل، يجب تخزينه في الثلاجة لتجنب التلوث الجرثومي، عن طريق وضعه في وعاء محكم الإغلاق وتأكدي من ضبط الثلاجة على 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية).

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يمكن أن يستمر البصل المقشر من 10 إلى 14 يومًا في الثلاجة.

- حفظ البصل المقطع إلى مكعبات:

يمكن تخزين البصل المقطّع مكعبات أو شرائح في الثلاجة لمدة تصل إلى 10 أيام، فقط قومي بلفها بإحكام في غلاف بلاستيكي أو احتفظ بها في كيس يمكن إعادة غلقه.

للاستخدام طويل الأمد، يمكن تخزينه في الفريزر لمدة 3- 6 أشهر.