أغرب فساتين النجمات.. فستان بقفص ونجفة وآخر من اللحم النيئ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتنافس عدد كبير من نجمات هوليوود على الظهور بإطلالات تتسم بالغرابة والخروج عن المألوف، من حيث قصة الفستان أو الإكسسوارات وغطاءات الرأس ولون الشعر والمكياج، نستعرض أبرز إطلالات النجمات التي تعد الأكثر غرابة على الإطلاق.

- ليدي جاجا

ارتدت المغنية الأمريكية ليدي جاجا على السجادة الحمراء، فستانا غاية في الغرابة، حيث ظهرت بفستان مصنوع من اللحم، وغطت نفسها باللحم النيئ في حفل توزيع جوائز 2010 MTV VMA's.

وظهرت ليدي جاجا أيضا بإطلالة ارتدت فيها فستانا يشبه زي المخلوقات البحرية في حفل American Music Awards.

- زي لالا

في 2015 ظهرت المغنية الأميركية Z la la بفستان جعلها كالعصفور في القفص، الفستان جعلها محاطة بقفص ملون باللون الأسود.

- كاتي بيري

بفستان على شكل نجفة ولمبات وشمعدان، ظهرت المغنية الأمريكية كاتي بيري في حفل الميت جالا 2019، وتعد من أغرب الإطلالات على السجادة الحمراء على الإطلاق.

- ريهانا

ظهرت النجمة العالمية ريهانا بفستان مصنوع من أوراق الورود الضخمة وذلك في حفل الميت جالا 2017.

- ريتا أورا

بروب الاستحمام قررت المغنية البريطانية ريتا أورا أن تظهر بهذا اللوك على السجادة الحمراء في حفل ميت جالا 2015، ونسقت مع الروب حذاء كعب عالي لامع.

- كيم كارداشيان

تعشق نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان الظهور بإطلالات غير تقليدية سواء من حيث التصميم أو القماشة، فاختارت فستانا مصنوعا من الدولارات واتسم بالغرابة.

- سارة جيسيكا

تتربع الممثلة الأمريكية سارة جيسيكا على عرش الغرابة والخروج عن المألوف والاعتماد على الإكسسوارات الضخمة خاصة للرأس، نستعرض أبرز إطلالاتها الغريبة في الألبوم المرفق.

- بيونسيه

وفي حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز 2020، اختارت المغنية العالمية بيونسيه فستانا ذا طابع دراماتيكي باللونين الأسود والذهبي، بأكمام بارزة ومنفوشة لامعة ولافتة.

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