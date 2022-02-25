"بنت أبوها.. وأنستونا".. إكسسوارات وملابس النجوم تعكس لمسات إنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

استغل بعض النجوم والنجمات إكسسواراتهم وملابسهم للتعبير عن وفائهم لشخصيات غالية على قلوبهم فارقت الحياة، فمنهم من اقتنى قلادة تحمل صورة واسم، والبعض اتخذ من الملابس وسيلة لطبع الصور ونسجها.

نستعرض أبرز اللفتات الإنسانية في إطلالات نجوم ونجمات الفن في السطور التالية.

- سلسلة دنيا سمير غانم

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة دنيا سمير غانم، حيث ظهرت مرتدية سلسلة على شكل علامة انفينتي مكتوب عليها "دلال.. سمير"، معبرة بذلك عن حبها اللامنتهي لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

- جاكيت دنيا سمير غانم وابنتها كايلا

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صورة تجمعها بابنتها كايلا، وظهر كل منهما مرتديا جاكيت مطبوع عليه صورة فطوطة وهي من أشهر الشخصيات التي جسدها والدها الفنان الراحل سمير غانم.

- سلسلة ميرفت أمين

شاركت منة حسين فهمي ابنة الفنانة ميرفت أمين متابعيها فيديو قصير لوالدتها في يوم عيد الحب 2022، وظهرت مرتدية سلسلة محفور عليها صورة الراحلة دلال عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا في نهاية العام الماضي، وعلقت "دائما معنا".

- شنطة مها الصغير

كما ظهرت الإعلامية مها الصغير على السجادة الحمراء في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي حاملة شنطة هاند ميد "كلاتش" مكتوب عليها بنت أبوها والتي نسقتها مع فستان باللون الأبيض، بصيحة one shoulder، وفتحة ساق على أحد الجانبين.

-فستان رانيا فريد شوقي

أيضا ظهرت الفنانة رانيا فريد شوقي بـ"لوك" مختلف ومميز خلال حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة، وتألقت بجامبسوت باللون الأسود يعلوها كاب من تصميم هاني البحيري مرسوم عليه بالأبيض والأسود من جميع الجوانب صور لوالدها الراحل فريد شوقي ومكتوب عليها ملك الترسو.

- جاكيت حسن الرداد

كما نشر الفنان حسن الرداد، صورا له على حسابه على إنستجرام، ظهر خلالها مرتديا "جاكيت" يحمل صورة النجم الكبير الراحل سمير غانم بصورة شخصية "فطوطة" التي قدّمها سمير غانم في الفوازير بثمانينيات القرن الماضي، وتعلوها كلمة "أنستونا".

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