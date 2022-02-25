كورونا اليوم: هل الفيروس أصبح وسيلة للتخلص من السمنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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أخصائي روسي: فيروس كورونا ليس وسيلة للتخلص من السمنة

أشار أخصائي الوبائيات الروسي، نيقولاي ماليشيف إلى أن المريض المصاب بفيروس كورونا يمكن أن يبدأ بسرعة في فقدان كتلة العضلات.

وقال:" عندما يصاب الإنسان بمرض ما ويضطر إلى الرقود لمدة طويلة في المستشفى يفقد دائما كتلة العضلات وليس بسبب انخفاض كمية الدهن بل بفضل فقدان أنسجة العضلات والماء"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

لذلك لا يمكن اعتبار فيروس كورونا وسيلة جيدة للتخسيس. وشاركه في الرأي البرفيسور، بيوتر تشوماكوف، رئيس المختبر في معهد "أنغلغارد" للبيولوجيا الحيوية الذي قال:" عندما يواجه المريض مسارا خطيرا لتطور المرض ترتفع درجة حرارته ويمكن أن ينقص وزنه في يومين أو 3 أيام بمقدار 7 كيلوجرامات. لكن تلك العملية لا تدوم طويلا، ويمكن استعادة كتلة العضلات التي فقدها المريض مع مرور الوقت في الفترة ما بعد "كوفيد".

علامات غير واضحة لمسار "كوفيد - 19" دون أعراض

وذكر الطبيب في مستشفى "بيروغوف" بموسكو، فيكتور لونيوف أن علامات غير واضحة لفيروس كورونا من دون أعراض.

وأشار إلى أن عواقب الإصابة بفيروس كورونا في مساره من دون أعراض تتمثل في التهاب الملتحمة وآلام في البطن وضعف التذوق والنوم.

وحسب الطبيب يجدر الانتباه إلى علامات مثل آلام البطن، واضطرابات حاستي التذوق والشم.

وأوضح لونيف قائلا:" غالبا ما يحاول المرضى تناول شيء ما من الطعام، لكنهم لا يفرّقون بين أنواع الطعام على الإطلاق".

وأوضح الطبيب أيضا تأثيرات ما بعد "كوفيد" مثل اضطراب النوم، وضعف الذاكرة، وكذلك الإرهاق المزمن، الذي لا يرتبط بزيادة المجهود البدني ويستمر "حتى بعد راحة جيدة. وهناك علامة أخرى، في رأيه، وهي التطور المفاجئ لالتهاب الملتحمة.

وأضاف الطبيب قائلا: "إذا ظهر فجأة إحساس بالحرقان في العين، وألم، وشعور بوجود "الرمل" فيها، أو عندما ما تصبح العين دامعة أو حمراء، يجب في هذه الحالة الانتباه إلى ذلك وزيارة عيادة طبيب العيون".

عواقب لا رجعة فيها بعد "كوفيد-19"

كما حذر عالم الفيروسات الروسي بيتر تشوماكوف، من أن "كوفيد-19" يمكن أن يسبب فشلا كلويا.

ويشير البروفيسور تشوماكوف في حديث لوكالة URA.RU الروسية للأنباء، إلى أنه يمكن أن تسبب عدوى الفيروس التاجي المستجد، لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، عواقب لا رجعة فيها، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ويقول، "يشمل هذا بالدرجة الأولى الأشخاص الذين يعانون من حصى الكلى أو من تكيسات في الكلى. وأن أي مرض التهابي في الكلى يهدد هؤلاء الأشخاص بعواقب وخيمة بما فيها الفشل الكلوي التام، ما يتطلب إجراء عمليات غسيل الكلى. وهذا يعني أنها مشكلة جدية لمن يعاني من أمراض الكلى المزمنة فعلا. لذلك عليهم أن يكونوا حذرين جدا، لأن هذه العواقب لا رجعة فيها".

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