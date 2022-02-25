أضرار الأجهزة الإلكترونية على البشرة.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Instyle” أن الأجهزة الإلكترونية لها أضرار جسيمة على البشرة؛ نظرا لأن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وأجهزة اللاب توب له نفس التأثير الضار لضوء الشمس على البشرة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات هذه الأجهزة يُعجّل بشيخوخة البشرة؛ حيث إنه يؤدي إلى موت الخلايا ويمهد الطريق لظهور التجاعيد.

كما يتسبب الضوء الأزرق في تعرض البشرة للاحمرار والتورمات والبقع الصبغية، مما يسلب البشرة شبابها ونقاءها ونضارتها.

ولتجنب هذه الأضرار الجسيمة ينبغي استعمال كريم عناية يحتوي على فلتر للضوء الأزرق، والذي يمتاز بتأثير مشابه لتأثير معامل الحماية من أشعة الشمس “SPF” في كريمات الوقاية من أشعة الشمس.

وللحصول على نتائج ملموسة، ينبغي تنظيف البشرة جيدا قبل تطبيق الكريم، مع مراعاة تطبيق الكريم صباحا ومساء على الوجه والرقبة ومنطقة الديكولتيه. ومن المهم أيضا استخدام كريم يخلو من المواد الضارة مثل البارابين والبارافين والكبريتات، كي تتحمله البشرة جيدا.