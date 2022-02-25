واظب على هذا المشروب وستتغير حياتك في 5 أيام.. فما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يحتوي القرنفل على العديد من الفوائد الصحية التي لا حصر لها، على رأسها تسكين الألم والتصدي للعدوى.

ونعرض لكم الفوائد الصحية الرائعة لشربه لمده 5 أيام، وذلك وفقاً لما ورد في موقع "webmed".

-يقضي على رائحة النفس الكريهة

لا أحد يحب النفس الكريهة، إنه أمر غير سار ومحرج، مجرد مضغ قطعة من القرنفل الجاف في فمك سوف ينعش أنفاسك على الفور.

فهو يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم فعالة ضد البلاك والتهاب اللثة، ووجدت الأبحاث أن غسول الفم الذي يحتوي عليه يقلل من البكتيريا الضارة ويحسن صحة اللثة.

-يمنع السمنة

يحفز القرنفل عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن، وذلك بفضل خصائصه المضادة للكوليسترول والدهون في تقليل مستوى الكوليسترول والجلوكوز في البلازما.

-يحسن الهضم

أكثر فائدة معروفة لشرب ماء القرنفل هي المساعدة في عملية الهضم، يساعد كوب واحد فقط منه في تحسين إنتاج اللعاب وهو أمر ضروري لبدء عملية الهضم.

يمكنه أيضًا زيادة إفرازات المعدة وتقليل الأعراض المصاحبة لآلام المعدة والغازات الزائدة وعسر الهضم.

-تحسين وظائف الكبد

يعزز القرنفل أيضًا وظائف الكبد بشكل أفضل، أظهرت بعض التجارب أن الأوجينول الموجود فيه يمكن أن يساعد في تقليل علامات تليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية، ويحسن أيضًا من الوظائف العامة.

-يقي من مرض السكري

يقدم القرنفل أيضًا فوائد صحية للجهاز الهضمي، فهو لا يحافظ على مستويات السكر في الدم فحسب، بل يعزز إنتاج الأنسولين، ويزيد من السيطرة على مرض السكري.

-له خصائص مضادة للجراثيم

تمتد فوائده إلى منطقة نظافة الفم أيضًا، تم فحص القرنفل كعامل مضاد للجراثيم لإجراء بحث أولي.

وفي إحدى الدراسات، تم العثور على غسول للفم، يحتوي عليه للمساعدة في مكافحة طبقة المينا والبكتيريا في الفم، لذلك فتساعد الخصائص المضادة للبكتيريا لماء القرنفل في تقوية صحة فمك.

-يساعد في علاج الالتهابات

يُعرف القرنفل بآثاره المضادة للالتهابات، فهي غنية بمضادات الأكسدة، وتساعدك في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ويفيد مرضى التهاب المفاصل بشكل أكبر وينصح به بشكل خاص.

-يقوي جهاز المناعة

يمكن لشرب ماء القرنفل كل صباح أن يعزز جهاز المناعة ويحميك من العدوى وحالات الأنفلونزا.

ويعتبر مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن الصحية التي يمكن أن تعزز صحتك ومناعتك، كما أنه مصدر كبير للمنغنيز وفيتامين ك وفيتامين ج والكالسيوم والمغنيسيوم.

-يعزز صحة العظام

يؤدي شربه بانتظام إلى تعزيز صحة العظام، ويساعد المركب الموجود في القرنفل في الحفاظ على كتلة العظام وزيادة كثافتها وقوتها، كما أنه مصدر ممتاز للمنجنيز وهو أمر حيوي لصحة العظام بشكل عام.

طريقة الصنع

-ينقع ليلاً في كوب ماء مع مراعاة تغطيته، ويشرب في الصباح على الريق، من بعد 5 أيام ستلاحظين نتائج مبهرة.

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