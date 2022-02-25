باحثون: 4 أنواع من الأسماك يجب تجنب تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تعتبر الأسماك من المأكولات البحرية التي يحبها الكثير من الأشخاص، ونعلم جميعًا أنها لذيذة وغنية بالمغذيات الصحية، ويمكن أن يقلل من خطر تدهور الدماغ، ومع ذلك، من الأفضل أن تجنب أنواعا أخرى من الأسماك.

وقام باحثون بقياس تناول المأكولات البحرية عن طريق استبيانات تكرار الطعام في عينة من 286 مشاركا متوفيا، في إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة العلاجات التكميلية في الطب، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وكشفت التحليلات المقطعية أن تناول المأكولات البحرية المعتدلة قلل من أمراض الأعصاب لمرض ألزهايمر، ولكنه ارتبط أيضا بمستويات أعلى من الزئبق في الدماغ.

ويبدو أن النتائج تشير إلى أن استهلاك الأسماك بكميات معتدلة قد يفوق المخاطر المرتبطة بالتعرض للزئبق.

تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن أنواعا معينة من الأسماك يمكن أن تقدم مستويات عالية بما يكفي للحث على السمية والضعف الإدراكي.

وهناك أربعة أنواع من الأسماك المعروفة باحتوائها على كميات كبيرة من الزئبق تشمل سمك القرش وسمك الخشن البرتقالي وسمك أبو سيف وسمك link. ومع ذلك، قد توفر أنواع أخرى من الأسماك الدهنية الحماية من التدهور.

ووثّقت الآثار العصبية للتعرض للزئبق بشكل جيد، حيث يعاني الأفراد من أعراض مثل التعب المزمن والدوار وفقدان الشهية.

ويُعرف المعدن الثقيل بأنه أحد أقوى السموم العصبية ويشتبه في أنه سام للأنسجة العصبية.

وقال الباحثون: "الزئبق هو سم عصبي قوي يمكن أن يسبب تدهورا معرفيا يُشخص بمرض ألزهايمر".