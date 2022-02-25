الامارات | امرأة تسحق حتى الموت وهي ترفع الأثقال بصالة ألعاب.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تسحق حتى الموت وهي ترفع الأثقال بصالة ألعاب.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت لقطات مصورة مشاهد صادمة لسحق امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا حتى الموت أثناء محاولتها رفع أثقال وزنها 400 باوند في صالة ألعاب رياضية في مكسيكو سيتي.

وكانت الضحية ، بحسب ما نشرت "ديلي ميل" البريطانية، تتدرب في نادي فيتنس سبورت عندما وقعت وهي تحاول رفع الأثقال، وقد سحق الحديد رقبتها بينما كانت ابنتها ورجل آخر ينظران إليها بصدمة.

ويُظهر فيديو المراقبة الذي تم التقاطه داخل صالة التدريب المرأة تقع تحت عصا "بكرة الحديد"، والذي يبدو أنه يحتوي على أربع لوحات على الأقل في كل طرف.

وعلى الأثر، بدأت المرأة تنزف من رأسها، وسط ذهول الجميع. وعند وصولهم وجد المسعفون من الصليب الأحمر المرأة أنها بدون علامات حيوية وأعلنوا وفاتها في مكان الحادث.

وبدأت السلطات في مكسيكو سيتي تحقيقا في الحادث.

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