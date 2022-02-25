الجينز يزهو بالوردي هذا الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن السروال الجينز يزهو باللون الوردي في ربيع/صيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة رقيقة تشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السروال الجينز يتألق هذا الموسم بدرجات الوردي الفاتحة ذات الطابع الهاديء والرقيق ودرجات الوردي القوية ذات الطابع الصارخ والجريء.

وأضافت “Elle” أن الجينز الوردي يأتي هذا الموسم بقصة واسعة ليمنح المرأة مظهرا عصريا وإحساسا بالراحة، مشيرة إلى أن تنسيق الجينز الوردي مع جاكت جينز بنفس درجة اللون يعد رائجا بقوة هذا الموسم، مع مراعاة أن يمتاز الجاكت هو الآخر بقصة واسعة لتأكيد الطابع العصري المتحرر.

ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية يمكن تنسيق السروال الجينز الوردي بنمط "كتل الألوان" “Color Blocking”؛ حيث يمكن تنسيق السروال مع قطع فوقية تتألق بألوان زاهية مثل الأحمر والأصفر والأخضر.