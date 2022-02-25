الامارات | مصر ولدت في الكويت.. قرار لارجعة فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ولدت في الكويت.. قرار لارجعة فيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مواطن مصري يعيش في الكويت اسم «مصر» على أولى



وقال والد الفتاة التي أطلق عليها اسم «مصر» في واقعة تعد الأولى من نوعها، وذلك لشدة حبه وتعلقه ببلاده، إذ سافر إلى الكويت منذ نحو 5 أعوام ليعمل في مجال المحاسبة.

وقال إن أقاربه أثارتهم الدهشة عند علمهم بنيته إطلاق هذا الاسم على ابنته «أهلي كلهم كانوا مستغربين الاسم بس أنا فضلت وراهم لحد ما اقتنعوا بيه»، وفقا لصحيفة «الوطن».

وتابع: «جاتلي كومنتات كتير مستغربين الاسم مش عارف ليه مع إن فيه ناس بتسمي مكة وناس بتسمي شام»، مؤكدا أن هذه التعليقات لم تثنيه عن قراره الذي لارجعة فيه، وأنه يحب اسم ابنته كثيرا: «الاسم ده عمري ما هغيره».

أما عن والدتها، فقا إنها الوحيدة التي وافقته رأيه في إطلاق اسم مصر على الرضيعة: «في الأول كانت معارضاني وقالتلي نسميها اسم عادي، بس لما ولدت البنت وشالتها نسيت كل حاجة».

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