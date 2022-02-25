اشتراطات ضرورية للتبرع بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إنه ينبغي الالتزام ببعض الاشتراطات الضرورية عند التبرع بالدم، أبرزها ألا يقل عمر المتبرع عن 18 عاما وألا يزيد عمره عن 60 عاما، وألا يقل وزن الجسم عن 50 كجم.

وأضاف المركز الألماني أن المتبرع بالدم ينبغي أن يتمتع بصحة جيدة وألا يكون مصابا بأحد الأمراض مثل نقص الحديد أو داء السكري، كما ينبغي أن تكون درجة حرارة جسمه مضبوطة.

ولا يجوز التبرع بالدم لمدة أربعة أشهر بعد إجراء الوشم، ولمدة أربعة أسابيع بعد التطعيم بلقاحات حية، ولمدة أسبوع بعد الإصابة بعدوى بسيطة مثل نزلة البرد.

وبالنسبة لفيروس كورونا، فإنه لا يجوز التبرع بالدم في حالة الإصابة بالفيروس خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

ولا يجوز التبرع بالدم على معدة فارغة؛ حيث ينبغي تناول الطعام والشراب على نحو كاف قبل وبعد التبرع بالدم، وذلك لتجنب الإصابة بمشاكل الدورة الدموية. كما لا يجوز ممارسة التمارين الرياضية الشاقة في يوم التبرع.

وفي حالة التطعيمات ضد فيروس كورونا باللقاحات المتوفرة حاليا، فإنه يمكن التبرع بالدم في اليوم التالي، إذا لم تكن هناك تفاعلات ناجمة عن التطعيم مثل الحمى أو التورم الموضعي.