ماذا تعرف عن "الفيبروميالجيا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية الألمانية لطب الألم إن "الفيبروميالجيا" “Fibromyalgia” أو "متلازمة الألم العضلي الليفي المتفشي" هي حالة مرضية تتميز بانتشار ألم مزمن في أماكن متعددة من الجسم بدون سبب واضح وبدون تغيرات ظاهرة للعيان.

وأوضحت الجمعية أن أسباب الإصابة بالفيبروميالجيا غير معلومة على وجه الدقة، ولكن يرجح الأطباء إلى أن السبب يكمن في اختلال عمليات معالجة الألم في الجسم بسبب العوامل الوراثية أو التغيرات الطارئة على الألياف العصبية أو الصدمات النفسية.

وأضافت الجمعية أن الفيبروميالجيا لها أعراض جسدية تتمثل في آلام العضلات والمفاصل والأوتار والصداع وآلام في المعدة والإعياء وصعوبة في التنفس، وأعراض نفسية تتمثل في اضطرابات النوم وصعوبة في التركيز وتقلب المزاج وحالات القلق والاكتئاب.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن الشفاء من الفيبروميالجيا، إلا أنه يمكن التخفيف من المتاعب من خلال خطة علاجية متكاملة تشمل العلاج الدوائي (مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الاختلاج) والعلاج الطبيعي والعلاج النفسي.