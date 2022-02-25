نصائح ذهبية لقيادة آمنة في العواصف

محمد اسماعيل - القاهرة - ب أ-

تؤثر الرياح الشديدة على سلوك السيارة بشكل سلبي، وهو ما قد يشكل خطورة على سلامة وأمان القيادة.

وأوصى خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني بالانتباه الكامل للطريق والقيادة بسرعة مناسبة مع عدم تشتيت الانتباه بسماع الموسيقى أو المكالمات الهاتفية على سبيل المثال.

وينبغي أيضا التوجيه المعاكس لقوة الرياح بشكل حريص؛ لأن التوجيه المعاكس بقوة كبيرة قد يترتب عليه انحراف السيارة بقوة ووقوع حادث إذا توقف تدفق الهواء فجأة. وللتفاعل بشكل أفضل مع التوجيه يمكن معرفة اتجاه الريح عن طريق اتجاه ميل الأشجار.

تقليل السرعة

وأكد الخبراء أن تقليل السرعة مع هبوب الرياح الشديدة يعد أهم عوامل السلامة والأمان؛ حيث يمكن لعاصفة سرعتها 70 كلم/س أن تحرك سيارة تسير بسرعة 100 كلم/س بمقدار متر وبمقدار 4 أمتار إذا كانت السيارة تسير على سرعة 130 كلم/س.

وتنطبق نصائح القيادة هذه بشكل أساسي أيضا على قائدي الدراجات النارية، لكن يفضل السير منتصف الطريق قدر الإمكان من أجل توفير مساحة أكبر للتوجيه على كلا الجانبين. ومن الأفضل أيضا تجنب ارتداء الملابس الواسعة، مع التخلص من جميع الأمتعة الزائدة على الدراجة حتى لا تتسبب في زيادة السطح المقاوم للهواء.

المناطق المرتفعة والمفتوحة

وحذر الخبراء من القيادة أثناء العواصف على المناطق المرتفعة والمفتوحة مثل الجسور وعند مخارج الأنفاق، كما يراعى عدم تجاوز السيارات كبيرة الحجم مثل الشاحنات وسيارات الكارافان، والتي تتأثر بشدة مع هبوب الرياح؛ لذا يراعى تهدئة السرعة وعدم المرور بجانب سيارة مضطربة من هذا النوع على الطريق.

وأشار الخبراء إلى أن زيادة سطح السيارة من خلال صندوق السقف أو الدراجات يزيد من السطح المعرض للهواء والرياح. وهنا يوصى بالابتعاد عن الطرق المليئة بالأشجار والتخلي عن القيادة من الأساس إذا حذرت الأرصاد من هبوب عواصف شديدة. ويُنصح مع الرياح بصف السيارة بعيدا عن الأشجار، مع العلم بأن المرأب هو أكثر الأماكن أمانا للسيارة في مثل هذه الحالة.

وفي بعض الأحيان تكون العواصف مصحوبة بأمطار غزيرة تملأ بعض القيعان والممرات، وهنا ينصح بالقيادة حولها وعدم الخوض فيها، لا سيما عند عدم معرفة مدى عمقها، وذلك لعدم إلحاق أضرار جسيمة بالسيارة.

عمق الخوض في المياه

ويطلق على مدى العمق، الذي يمكن للسيارة أن تسير فيه بشكل عام عبر المياه دون أن تتضرر، عمق الخوض في المياه. وأوضح نادي السيارات ADAC الألماني أن الحد الأقصى لعمق الخوض يتراوح من 20 إلى 40 سم للسيارات العادية ومعظم الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأشار الخبراء إلى أن المؤشر الجيد على الوصول إلى ارتفاع حرج هو عندما يصل الماء إلى أسفل عتبة الباب.