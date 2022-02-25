لمنع تشوهات الجنين.. تجنبي تناول هذه الأطعمة أثناء الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

في فترة الحمل تتجنب المرأة تناول الكثير من الأطعمة خوفاً منها على صحة الجنين، ولتجنب احتمالية إنجاب طفل يعاني من إعاقات ذهنية أو حركية، لذا عليها أخذ الكثير من الاحتياطات قبل وأثناء الحمل.

وفي السطور التالية نعرض لكم قائمة بالأطعمة المحظورة خلال فترة الحمل، وذلك كما ورد في موقع "healtline".

-الأسماك المعلبة

تحتوي الأسماك المعلبة على نسبة مرتفعة من الزئبق، خاصة أن هذه الأسماك تعيش في أماكن تعرضها لتسرب المواد السامة إلى جسمها.

-الكبد

يعتبر الكبد مركز السموم في جسم الحيوانات، وبالتالي ربما تحتوي على فيروسات أو بكتيريا قد تنتقل إلى الجنين وتسبب له العديد من المشاكل.

وخاصة كبد الدجاج لأنه الأعلاف التي تتغذى عليها تحتوي على مواد كيميائية تتركز في الكبد.

-الحلويات

يجب أن تقلل الحوامل من تناول الحلويات المحتوية على نسب مرتفعه من السكريات والدهون، ما قد يعرضها للإصابة بسكر الحمل الذي يؤثر على الجنين ويعرضه لتشوهات.

-اللحوم المصنعة

مثل اللانشون، والسجق، والبسطرمة، والبيف، والبرجر، لا تكون مطهية جيدًا وبالتالي تحتوي على نسب مرتفعة من البكتيريا وتضر الجنين، فضلًا عن احتوائها على نسبة مرتفعة من الأملاح التي تضر بصحة الحامل وتتسبب في إصابتها بتسمم الحمل.



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