الامارات | كندا تجيز استخدام لقاح لـ «كورونا» مصنوع من النباتات

شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تجيز استخدام لقاح لـ «كورونا» مصنوع من النباتات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أصبحت كندا أول دولة تسمح باستخدام لقاح «ميديكاغو» المضاد لكوفيد-19 والذي يعتمد على النباتات، ويمكن إعطاء اللقاح المكون من جرعتين، للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما. بحسب " اسوشيتد بريس".

واستند القرار إلى دراسة أجريت على 24 ألف بالغ، وتبين أن اللقاح كان فعالا بنسبة 71 %، في الوقاية من كوفيد-19 على الرغم من أن ذلك كان قبل ظهور متحور أوميكرون، وكانت الآثار الجانبية خفيفة، بما في ذلك الحمى والتعب.

ويستخدم «ميديكاغو» النباتات كمصانع حية لزراعة جزيئات تشبه الفيروسات، والتي تحاكي البروتين الشائك الذي يغلف الفيروس، وتتم إزالة الجزيئات من أوراق النباتات وتنقيتها.

وتمت إضافة عنصر آخر إلى الحقن، وهو مادة كيميائية معززة للمناعة تسمى مادة مساعدة. يصنعها الشريك البريطاني «غلاكسو سميث كلاين».

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