الامارات | النساء اللاتي ينجبن في هذا العمر يعشن عمرا أطول

شكرا لقرائتكم خبر عن النساء اللاتي ينجبن في هذا العمر يعشن عمرا أطول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء اللائي ينجبن أطفالا في منتصف العشرينات من العمر يعشن عمرا أطول.

وأفادت دراسة جديدة أجريت من قبل جامعة سيئول في كوريا الجنوبية أن الباحثين وجدوا أن النساء اللواتي يلدن في سن 25 من المرجح أن يعشن لفترة أطول، بحسب "ديلي ميل" و"RT".

وربطت الأبحاث السابقة بين الولادة في الثلاثينات من العمر وطول العمر، حيث رأى الخبراء أن الولادة قد تسرع عملية الشيخوخة.

وبعد إجراء مسح لبيانات 4044 امرأة في منطقتين في كوريا الجنوبية، أنسان وأنسونغ، وجد فريق البحث أن إنجاب الأطفال قبل أو بعد منتصف العشرينات من العمر يزيد من خطر الوفاة بنسبة 5%، وفقا للنتائج المنشورة في المجلة الطبية Maturitas.

وعلى وجه التحديد، حدد الباحثون العمر الأنسب للإنجاب بين 24 و25 عاما، وربطوا بين سن الإنجاب الأكبر وزيادة أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى "الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب" في غضون 18 عاما.

وكان اتجاه البيانات على شكل حرف "U"، ما يعني أن خطرالموت كان أكبر كلما ابتعدوا عن سن 24 أو 25 عندما أنجبت النساء أطفالهن.

وقال الباحثون إن الأمهات الصغيرات جدا يملن إلى أن يكن من مناطق محرومة ما يعرضهن لخطر أكبر للإصابة بمجموعة من الأمراض العقلية والجسدية. وتكهنوا بأن عبء الإنجاب والولادة قد يكون أكثر صعوبة على الأمهات الأكبر سنا.

وقارن الباحثون بيانات 1498 امرأة أنجبن طفلهن الأول بين سن 20 و23 سنة، و1033 أمهات أنجبن طفلهن الأول في سن 24-25، و1513 امرأة أنجبن أول طفل بين سن 26 و36، ثم استخدم الباحثون السجلات الصحية الحكومية لمتابعة النساء بعد 18 عاما.

ومات ما مجموعه 243 امرأة خلال فترة الدراسة، ومعظمهن يقعن في فئة الأمهات الأصغر سنا وثلثهن في الفئة العمرية الأكبر سنا.

وحلل الباحثون الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى جميع أسباب الوفاة.

ووجدوا أن معدلات البقاء على قيد الحياة لأمراض القلب والأوعية الدموية كانت 97.3% للأمهات الأصغر سنا، و99.6% للنساء في منتصف العشرينات من العمر و98.7% للأمهات الأكبر سنا بعد 18 عاما من ولادة طفلهن الأول.

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