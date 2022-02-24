الامارات | حفل زفان لعريس وزوجته للمرة الثانية.. بصحبة اطفالهما

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفان لعريس وزوجته للمرة الثانية.. بصحبة اطفالهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية في مصر، صور لكتب كتاب عروسين للمرة الثانية، بعد إنجابهما 3 أطفال، وطلاقهما لمدة عامين، وظهر في الصور العروس منتقبة ترتدي فستانًا أسود، وهي تُزف من قبل بناتها الثلاثة وابنهما، في مراسم كتب كتاب كاملًا من حيث قاعة الأفراح، بالإضافة إلى صور إمضائهم على وثيقة الزواج.

ونشر حساب باسم محمود الكفراوي، صور الفرح، قائلًا: الفرح دا أغرب فرح صورته على مدار 8 سنين تصوير.. ليه، الفرح دا العريس والعروسة بيكتبوا كتابهم تاني وهما عندهم 3 بنات وولد بعد سنتين طلاق.

وأضاف عبر صفحته الخاصة على فيسبوك: العريس صمم إنه يعمل كتب كتاب وفرح ويعزم الناس كلها، بالرغم إن ناس كتير سفت عليه، وقال في الفرح إنه عمله إكرامًا ليها، واتكلم إنه مهما حصل مشاكل بين زوجين، وحتى لو وصلت لطلاق مينفعش حد يجيب سيرة التاني بحاجة وحشة ولا يغلط في التاني، ودا فعلا اللي حصل وبفضل الله رجعوا لبعض تاني.

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