بعد معجون أسنان محمد رمضان.. 9 استخدامات غير متوقعة للذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ظهر النجم محمد رمضان، في مقطع فيديو جديد على موقع "إنستجرام"، وهو يغسل أسنانه بمعجون من الذهب، على أنغام أغنيته "متعودة".

وعلّق رمضان على الفيديو، قائلا: "صباح الذهب.. معجون أسناني عيار 24".

وفي هذا الإطار نستعرض لكم أبرز 9 استخدامات غير متوقعة للذهب، وفق ما أورد موقع "physicalgold".

1. الطب:

بسبب الخصائص الفريدة الموجودة في الذهب تم استخدامه لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الطبية منذ حوالي 2500 قبل الميلاد، حيث استخدم الأطباء الصينيون في الأصل الذهب الخالص لعلاج أمراض مثل الجدري وتقرحات الجلد، واستخدم الرومان القدماء أيضًا مرهم الذهب لعلاج مجموعة متنوعة من مشاكل الجلد، واليوم لا يزال الذهب يستخدم في العلاجات الطبية، وخاصة علاج الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل، حيث يتم حقن محلول الذهب أحيانًا في الحالات الشديدة بشكل خاص.

2. التصنيع:

كثيرًا ما يستخدم الذهب في التصنيع نظرًا لقدرته على توصيل الحرارة وعكس الضوء، ويمكن استخدامه أيضًا كمواد تشحيم في أي عدد من التطبيقات الهندسية نظرًا لمقاومته للحام البارد.

3. أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات:

عادةً ما يحتوي الموصل الطبيعي الممتاز للكهرباء وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر على معظم الذهب من أغراض منزلك وتميل العناصر القديمة الأخرى مثل الكاميرات وأجهزة الراديو إلى أن يكون لها ذهب داخل لوحات الدوائر الخاصة بها.

4. الطباعة:

يمكن الحصول على مطبوعات عالية الجودة ومتينة باستخدام الحبر الذهبي، الذي شهد زيادة في استخدام شركات الطباعة له.

5. المواد الغذائية والمشروبات:

تستخدم الأطباق الباهظة في المطاعم الفاخرة أوراق الجولف في تزيين الأطباق أو المشروبات، وذلك نظرا لأن الذهب عديم النكهة ولا يمكن لجسم الإنسان هضمه، وهذا ما يجعله الزخرفة الممتازة المثالية.

6. مستحضرات التجميل:

يساعد الذهب في تحسين الدورة الدموية ومرونة البشرة ولونها، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة، نتيجة لذلك، تم استخدامه كعنصر في المرطبات ومرطبات الشفاه وكريمات العناية بالبشرة.

7. في الفضاء:

يعمل كمرشح للأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس، إذ يتم وضع طبقة رقيقة من الذهب على أقنعة خوذات رواد الفضاء وكذلك بدلاتهم، وبالإضافة إلى ذلك تستفيد المركبات الفضائية أيضًا من خصائص الذهب لتثبيت درجات الحرارة الأساسية وعكس الأشعة تحت الحمراء.

8. طب الأسنان:

نظرًا لتكوينه غير السام وطبيعته القابلة للطرق، فقد ظهر الذهب في طب الأسنان لأكثر من 3000 عام، ولأن الذهب أيضًا غير قابل للتآكل، لذلك تم استخدامه على نطاق واسع في أعمال الحشوات والتيجان.

9. المباني:

غالبًا ما تتميز بعض المباني الفخمة بشكل خاص ببعض أشكال الزخرفة الذهبية، وتُستخدم أوراق الذهب على وجه الخصوص، لتزيين المباني في جميع أنحاء العالم.



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