ليس فقط من الذهب.. اعرف أغرب أنواع معجون الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهر النجم محمد رمضان، في مقطع فيديو جديد على موقع "إنستجرام"، وهو يغسل أسنانه بمعجون من الذهب.

وعلّق رمضان على الفيديو، قائلا: "صباح الذهب.. معجون أسناني عيار 24".

لذا، في السطور التالية، نرصد لكم أغرب أنواع معجون الأسنان، وفقا لما ورد في موقعي " wonderslist" و" toothologydental".

- معجون الأسنان كاب كيك

تساعد نكهة هذا المعجون على السماح لك بالاستمتاع بمذاق حلو دون تلف الأسنان.

- معجون أسنان القهوة:

إذا كنت من محبي شرب القهوة، فيمكنك استخدام هذا المعجون إذ تلعب دورا في الحفاظ على صحة الأسنان، لكن حاول الحد من استهلاكك، لتجنب الإصابة ببقع الأسنان.

- معجون أسنان الذهب:

هناك بعض الشركات تمكنت من صناعة معجون أسنان من مسحوق الماس وجزيئات الذهب، إذ يحافظ على صحة الأسنان ويقوي مينا الأسنان.

- معجون أسنان الكاري:

إذا كنت من محبي استخدام الكاري في الأطباق التي تتناولها، فيمكنك تجربة هذا المعجون.

- معجون أسنان الشوكولاتة:

في عام 2005 ، قامت شركة يونيليفر الفلبين بإصدار معجون أسنان يحتوي على الفلورايد بنكهة الشوكولاتة، وأظهرت الأبحاث أن مستخلص مسحوق الكاكاو يحمي الأسنان ، وهو في الواقع أكثر فعالية من الفلورايد عندما يتعلق الأمر بالتسوس.

- معجون أسنان الأوريو:

يعتبر اختيار جيد لمحبي الأوريو، إضافة إلى يمكن أن يساعد في في التخلص من التجاويف واللويحات.

- معجون أسنان الآيس كريم:

يعتبر معجون الأسنان مفضل للأطفال، إذ يتم تصنيعه بشكل طبيعي ما يجعله آمنا حتى عند البلع.

- معجون أسنان بالفحم:

من المتعارف عليه أن الفحم يستخدم في الشواء، وليس لتنظيف الأسنان، لكن الغريب أنه مذهل عندما يتعلق الأمر بتنظيف الأسنان، إذ يساعد في تبييض وإزالة أي أوساخ من الأسنان واللثة.



لمتابعه كل ما يخص علاقات الرجل والمرأة والمنوعات.. اضغط هنا