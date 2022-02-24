كورونا اليوم: بشرى بشأن المتحور الجديد.. وجرعة سينوفارم المعززة تختفي بعد 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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كورونا تسرب بشكل عرضي من مختبر ووهان

تعتبر فرضية تسرب فيروس كورونا من المختبر في ووهان الصينية الآن المصدر الأكثر احتمالًا لوباء كوفيد "خلف الأبواب المغلقة" لدى الحكومة البريطانية، بعد أن أشار رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أنه سيتم تعزيز التدابير الأمنية لمنع التسرب العرضي.

وأخبر رئيس الوزراء مجلس العموم أنه سيتم تحديث استراتيجية الأمن البيولوجي في المملكة المتحدة للحماية من "الأمراض الحيوانية المنشأ والتسريبات المختبرية" في اعتراف علني بالتهديد من منشآت البحث غير الآمنة، وفق ما ذكر موقع " العربية".

خبر سار أخيراً.. لا أعراض أكثر خطورة لمتحور كورونا الجديد

وفي جديد الأبحاث، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن النسخة الثانية من المتحوّرة أوميكرون المعروفة بـ "بي إيه.2" (BA.2) والتي تنتشر خصوصاً في الدنمارك، لا تتسبّب بأعراض مرضية أكثر خطورة من النسخة الأصلية "بي إيه.1" (BA.1)، المعروفة باسم "أوميكرون" والتي تتفشى حالياً بين الدول.

وطمأنت المسؤولة في المنظمة عن مكافحة كورونا، ماريا فان-كيرخوف، خلال مؤتمر صحافي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الأبحاث لم تتحدث عن أيّ فرق من حيث الخطورة بين بي إيه.1 وبي إيه.2 وبالتالي فالمستوى هو نفسه من حيث مخاطر الاستشفاء، وفق تعبيرها، وفق ما ذكر موقع "العربية".

الجرعة المعززة من هذا اللقاح تختفي بعد 6 أشهر

كشفت دراسة صينية أخبارا محبطة عن لقاح سينوفارم.

وقالت إن الأجسام المضادة الناتجة عن تلقي جرعة ثالثة من التطعيم الصيني المضاد لكوفيد-19 تنخفض بشدة بعد ستة أشهر، كما أن جرعة رابعة من اللقاح لا توفر حماية كافية من المتحور أوميكرون.

كما ذكرت الدراسة التي نشرها موقع "ميدركسيف" الإلكتروني قبل أن تخضع لمراجعة النظراء، أن استخدام لقاحات خاملة مثل سينوفارم كجرعة تنشيطية رابعة قد لا يكون مثاليا لزيادة استجابة الأجسام المضادة في مواجهة أوميكرون، وفق ما ذكر موقع "العربية".



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