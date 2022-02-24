الأسود يسيطر على إطلالات نجمات الفن في افتتاح مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير- أحمد جمعة

نجمات الفن تألقن بالعديد من الإطلالات المختلفة والمميزة التي جذبت الأنظار خلال فعاليات افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة الذي انطلق مساء أمس، وسيطر اللون الأسود على معظم إطلالات الريد كاربت بحفل الافتتاح

ويستعرض "الخليج 365" خلال هذا التقرير أبرز الفنانات اللاتي ظهرن خلال حفل الافتتاح بإطلالات باللون الأسود.

بسمة:

أطلت الفنانة بسمة بفستان طويل باللون الأسود يتميز بأنه بصيحة الكب، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وكوليه، وأسورة.

داليا البحيري:

وارتدت الفنانة داليا البحيري فستانا طويلا باللون الأسود، يتميز بأنه بقصة الكم الواحد، ومزينا ببعض التطريزات باللون الذهبي.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي، وزينت إطلالتها بارتداء جوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

سلوى خطاب:

وظهرت الفنانة سلوى خطاب ببلوزة كت باللون الأسود ومزينة بالتطريزات مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

كاتيا الكعدي:

وتألقت الفنانة والإعلامية وعارضة الأزياء اللبنانية كاتيا الكعدي بفستان طويل باللون الأسود، يتميز بأنه مكشوفا عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس لون الفستان، وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، وخاتم.

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