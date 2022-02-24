من هي ملكة ريد كاربت افتتاح مهرجان أسوان 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير- أحمد جمعة

استطاعت العديد من النجمات خطف الأنظار خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان أسوان للمرأة، سواء بقصة فستان غريبة أو بسيطة أو جريئة، لكن دائما توجد إطلالة تخطف قلوب الجماهير ويلقبها نقاد الموضة بـ"ملكة الريد كاربت"، وهي الفنانة ريم البارودي.

وتألقت ريم البارودي بفستان جامبسوت باللون الأخضر من خامة المخمل، مزود بأكمام.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش وحذاء باللون الأسود، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة.

وعلى السجادة الحمراء لمهرجان أسوان لأفلام المرأة يتوافد النجوم والنجمات ويخطفوا الأنظار بإطلالات متنوعة وأنيقة ومتميزة.

وتُعقد فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة في الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل.

لمتابعة إطلالات النجمات وأحدث صيحات الموضة والأزياء.. اضغط هنا