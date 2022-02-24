شاهد.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء من فعاليات افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السادسة الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، في السطور التالية إطلالات النجمات الأجرأ في مهرجان أسوان:

- كاتيا الكعدي:

أطلت الفنانة والإعلامية وعارضة الأزياء اللبنانية كاتيا الكعدي بإطلالة جريئة، فارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، يتميز بأنه مكشوفا عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس لون الفستان، وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، وخاتم.

- بسمة:

وظهرت الفنانة بسمة بإطلالة جذابة وجريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود يتميز بأنه بصيحة الكب، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وكوليه، وأسورة.

- بوسي:

كما ظهرت الإعلامية بوسي شلبي مرتدية فستان قصير باللون الموف بصيحة الأوف شولدر، مزينا ببعض التطريزات، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وركزت على رسمة عيونها،واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الفضي، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة.

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