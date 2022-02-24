الامارات | 3 نصائح لتدريب الدماغ على النوم بشكل أفضل

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح لتدريب الدماغ على النوم بشكل أفضل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع تغير نمط الحياة أصبح من الصعب على الكثير الحصول على قسط كافي من النوم فقد استبدلنا إيقاعاتنا الطبيعية بإيقاعات اصطناعية، تم إنشاؤها بواسطة الضوء الأزرق من شاشات كثيرة جدا - أجهزة تلفزيون وأجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأجهزة

ألعاب وأكثر من ذلك. بعد معاناة الكثير من الحرمان المزمن من النوم، قد يبدو من المستحيل الحصول على النوم الجيد في الليل.

لذلك ينصح عالم النفس وخبير النوم الذي يدير برنامج أبحاث النوم والصحة في جامعة أريزونا، وعيادة طب النوم السلوكي في المركز الطبي لجامعة بانر في توكسون “مايكل غراندنر" بثلاث نصائح لتدريب الدماغ على النوم بشكل أفضل.

1. الالتزام بالجدول الزمني

الميلاتونين هو هرمون ينتجه الجسم لتنظيم عندما تحصل على النعاس وعندما تستيقظ. مع اقتراب الليل، ترتفع مستويات الميلاتونين وتصبح إشارة رئيسية للجسم أن الوقت قد حان للنوم. يتم إيقاف إنتاج الميلاتونين عن طريق التعرض للضوء -- لذلك تنخفض المستويات بشكل طبيعي مع اقتراب ضوء النهار.لذلك ينصح غراندنر بالتحكم و الالتزام بجدول نوم و استيقاظ معين للحفاظ على مستوى النشاط . قال غراندنر : "لا يمكننا التحكم دائما بوقت النعاس ولكن يمكننا التحكم بوقت الاستيقاظ ، مما ينشط جهاز توقيت صغير في الدماغ يحدد إيقاعاتنا للنوم".

2. عدم البقاء في السرير مستيقظا

لماذا هذا مهم جدا؟ لأن الاستلقاء في السرير مستيقظا يمكن أن يؤدي إلى الأرق المزمن، وأوضح غراندنر. بدلا من أن تكون مكانا مريح حيث تغفو بسلام، يصبح سريرك مكانا قلقا حيث تستيقظ متعبا."أفضل نصيحة النوم يمكنك من أي وقت مضى إعطاء شخص ما هو الحصول على ما يصل -- لا تبقى في السرير مستيقظا "، وقال غراندنر. "سواء كانت بداية الليل أو منتصف الليل، إذا كنت مستيقظا لمدة 20 أو 30 دقيقة، الحصول على ما يصل وإعادة تعيين. ربما تحتاج فقط خمس دقائق للحصول على النعاس، أو ربما ساعة، ولكن لا تنفق هذا الوقت مستيقظا في السرير.

3. تغيير موقفك من النوم

كثير من الناس ينظرون إلى النوم على أنه الشيء الأخير الذي يتعين عليهم القيام به في يوم مزدحم، يستحق التأخير للحاق بالأعمال المنزلية أو العمل المدرسي أو العمل المكتبي أو أحدث المسلسلات التلفزيونية ولكن هذا التفكير خاطئ ويجب ان يتغير فينصح غراندنر "لا تعد نفسك للنوم في الوقت المتبقي لك في يومك"

. "حدد وقت نومك حسب احتياجك من أجل إعداد نفسك ليوم غد منتج." وأضاف غراندر أنه قد يبدو وكأنه تحول صغير في التفكير، لكنه تحول مهم.

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