الامارات | تعرف إلى طريقة صنع صابون غسيل السيارة بنفسك

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى طريقة صنع صابون غسيل السيارة بنفسك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينفق البعض مبالغ مالية نظير شراء منتجات صابون غسيل في حين أنه يمكنهم صنع صابون آمن بنفسهم من خلال بعض الخامات الأرخص من منتجات صابون غسيل السيارة المتواجدة في المتاجر حيث أن صنعها يتطلب منتجات بسيطة و هي كالتالي:

• دلو

• ماء

• سائل منظف لغسيل الأطباق

• بوراكس (بورق)

• مسحوق غسيل

الطريقة:

1. وضع كوب من منظف الأطباق السائل في دلو من الماء الدافئ، (يجب استخدام الصابون الخالي من القلويات، لأن القلويات ستزيل الطلاء عن سيارتك)

2. إضافة 12 ملعقة كبيرة من مسحوق غسيل الملابس ، (إذا كانت سيارتك متسخة جدًا، فقد تضطر إلى صنع أكثر من دلو واحد من هذا الخليط)

3. وضع القليل من مسحوق البورق، لتجنب الخطوط وبقايا الصابون على سطح السيارة.

4. استخدام أسفنجة لتنظيف السيارة بالسائل تنظيف السيارة الذي صنعته.

5. اشطف السيارة جيدًا بالماء، وتأكد من إزالة الصابون بالكامل لتجنب خطوط الصابون.

كما يمكنك أيضاً إضافة كوب من منظف غسيل الأطباق السائل إلى دلو الماء الدافئ مع إضافة منظف غسيل ذو قاعدة بترولية، حيث تكمن ميزة استخدام منظف الغسيل البترولي في أنه خالٍ من الفوسفات والكلور، حتى تمنع الضرر عن طبقة طلاء السيارة، وفقاً لـautos .

ملاحظات:

• عند اختيار المنظفات، تأكد من شراء منتجات عالية الجودة تنتج الكثير من الرغوة الصابون.

• إذا كان الصابون يحتوي على قلويات، فمن الأفضل تشميع السيارة بعد غسلها.

• تجنب الصابون الذي يحتوي على الفوسفات أو الكلور، حيث يمكن للفوسفات أن يضر بالطبقة الخارجية الشفافة للسيارة.

• يفضل معظم الناس الصابون الذي يتم تصنيعه لتنظيف السيارات، لكن المنظف المنزلي الخالي من القلويات والخفيف يعد خيارًا مناسبًا ورخيصًا وآمنًا لطلاء السيارة.

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