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الامارات | شاهد..أغرب طائر في العالم يتنكرعلى هيئة شجرة (فيديو)

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الإمارات اليوم - متابعة الموقع 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل فيديو لأغرب طائر في العالم يستطيع التنكر بطريقة نادرة على أغصان الأشجار .

وأظهر الفيديو هذا الطائر الذي يتميز بلون مطابق تماما للحاء الأشجار ، وهو على إحدى الأشجار ، ويتحول كجزء من أغصان تلك الشجرة في مشهد غريب ، إلا أن الكثير لا يعلم اسم الطائر ولا صفاته ، على الرغم من انتشار مشاهده بشكل واسع.

وبحسب موقع "thedodo"، يكاد من المستحيل العثور على هذا الطائر في الطبيعة، ليس لأنه مهدد بالانقراض فحسب، بل لأنه يتخفى بين جذوع الأشجار ويتحول إلى جزء من هذه الجذوع.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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