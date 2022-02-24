بفساتين محتشمة.. نجمات خطفن الأنظار في افتتاح مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تخطف الإطلالات الأنيقة لنجمات الفن على السجادة الحمراء الأنظار، وبعض النجمات ظهرن بإطلالات محتشمة في حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، ما جعل أصحابها يظهرن بإطلالات مميزة بين النجمات بفساتينهن.

ويستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير أبرز الإطلالات المحتشمة للنجمات خلال فعاليات الأمس.

شيري عادل:

وارتدت الفنانة شيرين عادل جاكيت باللون الزيتي، ونسقت أسفله توب وبنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة كلاتش ذهبي، وحذاء باللون الفضي، وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم.

ريم البارودي:

وأطلت الفنانة ريم البارودي بجامبسوت باللون الأخضر من خامة المخمل، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة كلاتش وحذاء باللون الأسود، وزينت إطلالتها بارتداء جوهرات مكونة من أقراط طويلة.

سوسن بدر:

وتألقت الفنانة سوسن بدر مرتدية بدلة باللون الأزرق المخملي، ونسقت أسفلها توب باللون الفضي اللامع، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، وركزت على رسمة عيونها، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وكلاتش باللون الأزرق، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق, وعدة خواتم.

نبيلة مكرم:

وارتدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بلوزة باللون البيج، بصيحة الأكمام البافي، ومعها جيبة طويلة باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وكوليه، وأسورة.

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