أنيقة وجذابة.. أجمل 6 إطلالات في افتتاح مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تصوير- أحمد جمعة

حرصت نجمات الفن خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة الذي أقيم أمس الأربعاء، في دورته السادسة، على ارتداء أجمل التصاميم والتألق على السجادة الحمراء، بإطلالات متتنوعة وجذابة.

يستعرض لكم "مصراوى"، أجمل إطلالات نجمات الفن خلال حفل افتتاح مهرجان أسوان، على النحو التالي:

- سوسن بدر:

تألقت الفنانة سوسن بدر بإطلالة أنيقة استطاعت من خلالها خطف أنظار الجميع، فارتدت بدلة باللون الأزرق المخملي، ونسقت أسفلها توب باللون الفضي اللامع، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، وركزت على رسمة عيونها، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وكلاتش باللون الأزرق.

- ريم البارودي:

خطفت الفنانة ريم الباردوي الأنظار مرتدية جامبسوت باللون الأخضر من خامة المخمل، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة كلاتش وحذاء باللون الأسود، وزينت إطلالتها بارتداء جوهرات مكونة من أقراط طويلة.

- داليا البحيري:

ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستان طويل باللون الأسود، يتميز بأنه بقصة الكم الواحد، ومزينا ببعض التطريزات باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي، وزينت إطلالتها بارتداء جوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

- بسمة:

كما أطلت الفنانة بسمة بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود يتميز بأنه بصيحة الكب، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وكوليه، وأسورة.

- شيري عادل:

تألقت الفنانة شيري عادل بإطلالة محتشمة، إذ ارتدت جاكيت باللون الزيتي، ونسقت أسفله توب وبنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة كلاتش ذهبي، وحذاء باللون الفضي، وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم.

- نبيلة مكرم:

كما أطلت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بإطلالة أنيقة، فارتدت بلوزة باللون البيج، بصيحة الأكمام البافي، ومعها جيبة طويلة باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وكوليه، وأسورة.

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