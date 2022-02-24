بإطلالة ناعمة.. نبيلة مكرم تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير- أحمد جمعة

أطلت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بإطلالة محتشمة، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وارتدت بلوزة باللون البيج، بصيحة الأكمام البافي، ومعها جيبة طويلة باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وكوليه، وأسورة.

الدورة السادسة تناقش أهم القضايا التي تهم المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بشكل خاص، وتكرم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة، والفنانة سوسن بدر ومنحها درع إيزيس للإنجاز في مجال السينما.

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