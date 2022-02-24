أناقة وشياكة واحتشام.. أبرز إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تصوير- أحمد جمعة

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء في فعاليات افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السادسة الذي أقيم اليوم، بإطلالات خطفت الأنظار وتنوعت ما بين الأناقة والشياكة والاحتشام.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات في مهرجان أسوان، على النحو التالي:

تألقت الفنانة سوسن بدر بإطلالة أنيقة استطاعت من خلالها خطف أنظار الجميع، فارتدت بدلة باللون الأزرق المخملي، ونسقت أسفلها توب باللون الفضي اللامع، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، وركزت على رسمة عيونها، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وكلاتش باللون الأزرق.

كما أطلت الفنانة بسمة بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود يتميز بأنه بصيحة الكب، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وكوليه، وأسورة.

وخطفت الفنانة ريم الباردوي الأنظار مرتدية جامبسوت باللون الأخضر من خامة المخمل، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة كلاتش وحذاء باللون الأسود، وزينت إطلالتها بارتداء جوهرات مكونة من أقراط طويلة.

بينما ظهرت عديد من النجمات بإطلالات محتشمة أنيقة، إذ تألقت الفنانة شيرين عادل بجاكيت باللون الزيتي، ونسقت أسفله توب وبنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة كلاتش ذهبي، وحذاء باللون الفضي، وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم.

كما أطلت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بإطلالة محتشمة، فارتدت بلوزة باللون البيج، بصيحة الأكمام البافي، ومعها جيبة طويلة باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وكوليه، وأسورة.

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