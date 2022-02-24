ببدلة أنيقة.. باسم سمرة يتألق في حفل افتتاح مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير- أحمد جمعة

أطل الفنان باسم سمرة، وذلك خلال حضوره حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وارتدى بليزر باللون النبيتي مصنوع من قماش المخمل، ومعه قميص باللون الأبيض وبنطلون أسود، ونسق معهم حذاء باللون الأسود.

الدورة السادسة تناقش أهم القضايا التي تهم المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بشكل خاص، وتكرم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة، والفنانة سوسن بدر ومنحها درع إيزيس للإنجاز في مجال السينما.

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