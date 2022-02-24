بإطلالة أنيقة ومميزة.. نيكولا معوض يتألق في حفل افتتاح أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تصوير- أحمد جمعة

تألق الفنان نيكولا معوض بإطلالة أنيقة ومميزة، وذلك خلال حضوره حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وأطل مرتدى بدلة باللون البيبي بلو، ونسق أسفلها تيشرت وحذاء باللون الأسود.

الدورة السادسة تناقش أهم القضايا التي تهم المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بشكل خاص، وتكرم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة، والفنانة سوسن بدر ومنحها درع إيزيس للإنجاز في مجال السينما.

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