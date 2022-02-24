أحمد مجدي بإطلالة أنيقة في حفل افتتاح مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير- أحمد جمعة

ظهر الفنان أحمد مجدي بإطلالة أنيقة، وذلك خلال حضوره حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وارتدى أحمد بدلة باللون الأزرق، منسقا أسفلها قميص باللون الأبيض، ورابطة عنق باللون الأزرق.

ونسق مع الإطلالة حذاء باللون الأسود..

الدورة السادسة تناقش أهم القضايا التي تهم المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بشكل خاص، وتكرم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة، والفنانة سوسن بدر ومنحها درع إيزيس للإنجاز في مجال السينما.

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