شيري عادل بإطلالة جذابة في حفل افتتاح مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير- أحمد جمعة

أطلت الفنانة شيري عادل بإطلالة جذابة، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وارتدت شيرين جاكيت باللون الزيتي، ونسقت أسفله توب وبنطلون باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش ذهبي، وحذاء باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم.

الدورة السادسة تناقش أهم القضايا التي تهم المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بشكل خاص، وتكرم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة، والفنانة سوسن بدر ومنحها درع إيزيس للإنجاز في مجال السينما.

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