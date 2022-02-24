بجامبسوت من المخمل.. ريم البارودي تخطف الأنظار في مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

خطفت الفنانة ريم البارودي الأنظار بإطلالة أنيقة، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وارتدت ريم جامبسوت باللون الأخضر من خامة المخمل، مزود بأكمام.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش وحذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء جوهرات مكونة من أقراط طويلة.

الدورة السادسة تناقش أهم القضايا التي تهم المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بشكل خاص، وتكرم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة، والفنانة سوسن بدر ومنحها درع إيزيس للإنجاز في مجال السينما.

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