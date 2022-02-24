طفلك تناول أدوية سهوا؟ هكذا تتصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور برتولد كوليتسكو إنه عندما يبتلع الطفل أحد الأدوية سهوا، فإنه يتعين على الوالدين شطف فمه بالماء على الفور لإزالة بقايا الدواء من فمه.

وأضاف طبيب الأطفال الألماني أنه بعد ذلك ينبغي أن يشرب الطفل الماء أو الشاي أو العصير بكثرة من أجل تخفيف المادة الفعالة، التي تم تناولها، مشيرا إلى أن اللبن يعد غير مناسب لهذا الغرض؛ نظرا لأنه قد يتسبب في تسريع وتيرة امتصاص المادة الفعالة، التي تم تناولها، عبر الأمعاء.

وحذر كوليتسكو الوالدين من إجبار الطفل على التقيؤ؛ نظرا لارتفاع خطر وصول ما تقيأه الطفل إلى الرئة مسببا الإصابة بالتهاب رئوي.

وشدد كوليتسكو على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة أعراض التسمم على الطفل والمتمثلة في الغثيان والقيء والإسهال وصعوبات التنفس ومشاكل الدورة الدموية وفقدان الوعي.

ولتجنب حوادث تناول الدواء سهوا، يتعين على الوالدين الاحتفاظ بالأدوية بعيدا عن متناول الأطفال، ومن الأفضل حفظها في خزانات محكمة الغلق.