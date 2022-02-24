الفستان البليزر نجم موضة الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن الفستان البليزر “Blazer Dress” يمثل نجم موضة الربيع/الصيف في 2022 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تنطق بالأنوثة والإثارة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان البليزر هو فستان يمتاز بقصة البليزر، والتي تتمثل مفرداتها في صف الأزرار وطية الصدر، مشيرة إلى أن الفستان البليزر يبوح هذا الموسم بأنوثة المرأة من خلال القصة القصيرة، التي تكون فوق الركبة، وكذلك فتحة الصدر العميقة.

وأضافت “Elle” أن الفستان البليزر يمتاز هذا العام بتنوع الخامات؛ حيث إنه يأتي مصنوعا من الحرير أو الساتان أو الجلد، مشيرة إلى أنه يخطف الأنظار إليه من خلال بعض التفاصيل الصغيرة مثل الأكمام البالونية والأكتاف العريضة والقصة الأكبر من المقاس "Oversized" وتطريزات الترتر.

وبالنسبة للحذاء المناسب، أوضحت “Elle” أنه يمكن تنسيق الفستان البليزر مع بوت ذي طابع عسكري للحصول على إطلالة كاجوال جريئة، في حين يمكن تنسيق الفستان مع صندل ذي أربطة للحصول على إطلالة أنيقة وفخمة.